https://ria.ru/20201223/ischenko-1590518230.html

Александр Ищенко: пандемия ускорила принятие законов в Ростовской области

Александр Ищенко: пандемия ускорила принятие законов в Ростовской области

Пандемия коронавируса в России существенно отразилась как на принятых в Ростовской области законах, так и на работе самих парламентариев. О работе депутатов в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:00

2020-12-23T12:00

2020-12-23T12:47

александр ищенко

ростовская область

интервью

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Пандемия коронавируса в России существенно отразилась как на принятых в Ростовской области законах, так и на работе самих парламентариев. О работе депутатов в 2020 году и их инициативах на федеральном уровне, процессе корректировки регионального законодательства после принятых в Конституцию РФ поправок и планируемых расходах на социальную сферу и здравоохранение в следующем году рассказал в интервью РИА Новости председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Беседовала Юлия Насулина.– Александр Валентинович, какие основные задачи стояли перед депутатами областного парламента в этом году? Как пандемия отразилась на их работе?– Главными в повестке работы стали выработка безотлагательных мер по противодействию пандемии, поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики. И это не только законотворчество, но и депутатский контроль в избирательных округах, оперативное информирование граждан, поддержка волонтерства и многое другое.Но и Законодательному собранию области необходимо было перестроить формат своей работы с учетом санитарно-эпидемиологических требований. В апреле мы изменили регламент, дав возможность дистанционного участия депутатов в обсуждениях и голосованиях. Все заседания ростовского парламента, заседания комитетов стали регулярно проводиться по видео-конференц-связи.Депутаты перевели все приемы граждан в онлайн-формат. Приемы избирателей проводятся по телефону и по видеосвязи. Всего к настоящему времени проведен 1131 онлайн-прием граждан с использованием той формы дистанционного общения, которая удобна избирателю.– Удалось ли депутатам адаптироваться к новому режиму работы, насколько она оказалась эффективна?– К такой форме работы депутаты адаптировались быстро. Это не отразилось на качестве проработки законов, ведь все понимают приоритеты и важность стоящих сейчас проблем. А вот оперативность, на мой взгляд, даже выросла. Добавлю еще, что депутаты ростовского парламента в значительной мере стали использовать ресурс социальных сетей для общения и взаимодействия с избирателями. Почти у всех депутатов есть аккаунты, и они ведутся не для проформы – жаркий диалог там присутствует ежедневно. Думаю, что даже когда пандемия отступит, и все мы вернемся к нормальной жизни, интерактивные форматы нашей работы останутся с нами. Это удобно и результативно.– В этом году депутаты не пошли на летние каникулы. Готовы ли парламентарии и в будущем году от них отказаться, если того потребует эпидситуация?– Для законодательных органов власти традиционно август считается месяцем так называемых парламентских каникул. В этот период обычно не проводятся заседания. То, что депутаты не пошли на летние каникулы, не значит, что кто-то не мог уйти, допустим, на неделю в отпуск.Речь идет о том, что ситуация, связанная с пандемией, все время меняется, поэтому депутаты должны постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе проблем избирателей. И хоть заседаний не было, депутаты провели более 20 общественно-значимых мероприятий – это рабочие группы, заседания круглых столов и общественные обсуждения текущих проблем, требующих законотворческой проработки. Помимо этого, депутаты выезжали в свои территории, работали с волонтерами, инспектировали ход реализации национальных проектов.Работа в августе, как и в другие месяцы, не прекращалась. И депутаты готовы работать в таком режиме и дальше, если это необходимо.– В апреле депутаты на месяц предоставили медучреждениям региона 12 автомобилей для выездов медиков к больным. Планируются ли в будущем подобная или другие акции для поддержки врачей?– Мы начали с 12 автомобилей, а всего в период пандемии предоставили в больницы и поликлиники 106 машин. В этом деле к нам присоединились депутаты представительных органов городов и районов области, донские депутаты Государственной думы, за что им большое спасибо. Речь идет в первую очередь о тех депутатах, которые являются предпринимателями, руководителями крупных предприятий, у которых была возможность предоставить свои автомобили с водителями медикам и при этом полностью обеспечивать расходы, связанные с эксплуатацией этих машин. Взаимодействие с медицинскими учреждениями продолжается.Однако переданные автомобили – это лишь небольшая часть волонтерской работы. Депутаты активно включились в добровольческую работу, оказывают спонсорскую помощь на приобретение продуктов питания, питьевой воды, лекарств, средств индивидуальной защиты для пожилых людей и инвалидов. Такая же помощь оказывалась ковидным госпиталям, включая закупку и доставку медицинского оборудования. Это работа, безусловно, продолжится.– Теперь к законотворческой работе. Сколько областных законов было принято депутатами в 2020 году? Какие из них так или иначе были связаны с пандемией?– Было проведено 13 заседаний, принято 157 областных законов и 352 постановления. Выработка мер по противодействию пандемии, поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики стали основными в повестке работы. Так, бюджет текущего года корректировался в сторону увеличения пять раз. Регион получил очень весомую федеральную поддержку на 71 миллиард рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году. На федеральном уровне были объявлены беспрецедентные меры адресной социальной поддержки семьям с детьми, людям, оставшимся без работы.Наше Законодательное собрание оперативно вносило изменения в областное законодательство для скорейшего обеспечения выплат жителям Ростовской области. Вносились изменения в бюджет, чтобы больницы, ковидные госпитали, медицинские и социальные работники безотлагательно получили необходимые средства.– Какие законы были приняты для социальной защиты населения на региональном уровне?– В области были оперативно выработаны свои, дополнительные меры поддержки граждан и предприятий. По инициативе губернатора региона Василия Юрьевича Голубева мы внесли изменения в областной закон об адресной социальной помощи, благодаря чему число ее получателей выросло в разы. Речь идет о десятках тысяч жителей области, которые смогли воспользоваться новой формой поддержки, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Вырос и минимальный размер адресной соцпомощи.Ситуация все время меняется, и это требует постоянного изменения областного законодательства. В 2020 году мы трижды меняли областное законодательство об адресной социальной помощи. На 2021 год мы дополняем такую помощь предоставлением адресных социальных контрактов. Эта помощь пойдет работающим семьям с невысокими доходами, многодетным семьям, тем, кто потерял работу.По социальному контракту может быть выделено до 250 тысяч рублей взамен на обязательство получить образование, трудоустроиться, основать свое небольшое дело или обустроить личное подсобное хозяйство. То есть социальный контракт поддержит тех, кто оказался в трудном положении, но готов работать. А для тех, кто находится на иждивении по возрасту или состоянию здоровья, продолжится предоставление областной адресной социальной поддержки, которую, по нашим прогнозам, могут получить в течение года более 60 тысяч семей.Также мы приняли областные законы, по которым существенно увеличены размеры денежных вознаграждений организаторам приемных семей для инвалидов и пожилых граждан.– Какие меры были приняты для поддержки бизнеса?– С первых дней, когда последствия пандемии стали чувствительными для экономики, депутаты ростовского парламента вместе с предпринимателями обсуждали возможные меры поддержки сферы бизнеса и трудовых коллективов предприятий.Мы направили свои предложения на федеральный уровень, и самые существенные из них нашли свое отражение в решениях, принятых президентом и правительством России. Например, о компенсации прямыми выплатами части заработных плат сотрудников, о включении в перечень пострадавших целого ряда отраслей экономики.И как и в случае с социальными решениями для граждан, Законодательным собранием дополнительно были приняты областные меры поддержки экономики и бизнеса. Вдвое снижены ставки налога на имущество для владельцев гостиниц, тепличных хозяйств, торговых центров и сдающихся в аренду помещений.С шести до одного процента была снижена ставка налога по упрощенной системе, а для работающих по патенту вдвое уменьшен показатель возможного дохода. До 2024 года продлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную системы налогообложения.– С какими инициативами выходили депутаты на федеральный уровень в этом году?– В этом году депутаты областного Заксобрания приняли 21 обращение к федеральным органам власти. Они касаются самых разных сфер и направлены на социальную поддержку граждан, бизнеса, сельского хозяйства, совершенствование законодательства в сфере молодежной политики, безопасности несовершеннолетних. Практически по всем вопросам, которые мы поднимаем в своих обращениях, федерация слышит нашу позицию.Самые показательные примеры – наши инициативы, касающиеся здоровья детей и молодежи. В этом году благодаря инициативе президента школьникам младших классов предоставляется бесплатное горячее питание. Это был отклик главы государства на многочисленные обращения регионов. Законодательное собрание Ростовской области, обращаясь к Государственной думе и правительству в 2019 году, призывало к внедрению единых для всей страны подходов к питанию школьников. И это сделано на федеральном уровне.Кроме того, мы приняли областной закон, касающийся школьников, по состоянию здоровья обучающихся на дому. Теперь им в областных учебных заведениях выплачивается денежная компенсация за питание, которое они должны были бы получить, посещая школу. Еще пример, когда инициатива нашего депутатского корпуса воплотилась в решение в масштабе всей страны, – это ограничения на использование молодежью вейпов, снюсов, электронных сигарет.– Какие наиболее важные инициативы еще находятся в процессе обсуждения?– Наиболее важной является необходимость разработки федеральной программы по оздоровлению реки Дон. Нашему тихому Дону и Цимлянскому водохранилищу не хватает притока воды. Например, этой весной приток составлял лишь треть от нормы. Под угрозой не только судоходство, а прежде всего водоснабжение для миллионов людей, мелиорация, рыбное воспроизводство. Маловодность уже привела к обмелению русла, появлению сине-зеленых водорослей, повышению солености Азовского моря. Последствия могут быть непоправимыми.К бассейну Дона так или иначе имеют отношение 15 субъектов федерации. Состояние малых рек в сопредельных регионах в значительной степени влияет на здоровье Дона в его нижнем течении. Сейчас хорошие результаты приносят две масштабные программы, касающиеся реки Волга и озера Байкал. Надеемся, что подобная федеральная программа будет в итоге разработана и для Дона. Без этого невозможно рассчитывать на изменение ситуации.– Важное направление работы в этом году касалось принятия поправок в Конституцию. На каком этапе сейчас находится корректировка регионального законодательства?– Участие депутатов в обсуждении и принятии поправок в Конституцию России было важнейшим направлением нашей работы. Мы провели целый ряд встреч, дискуссий, в том числе в онлайн-формате, посвященных поправкам. Как показало общенародное голосование, они были поддержаны абсолютным большинством граждан нашей страны.Вслед за нашими коллегами из Госдумы Законодательное собрание включилось в работу по модернизации областного законодательства, исходя из содержательного смысла принятых поправок. Сегодня мы можем другим взглядом, опираясь на новые конституционные нормы, активизировать законотворческую повестку по целому ряду проблем, требующих решения в области детства, экологии, социальной защиты.Но основная корректировка регионального законодательства в связи с конституционными поправками будет происходить после принятия соответствующих законов в Государственной думе, поэтому основной объем такой работы в областном парламенте придется на весь следующий год.– Еще один важный документ, над которым продолжают работу в том числе ростовские парламентарии, – новый КоАП. Как продвигается работа, когда проект может быть внесен в Госдуму?– Представители Законодательного собрания Ростовской области в составе рабочей группы в течение всего года участвуют в подготовке нового административного кодекса России.Существует проблема того, что установленная на региональном уровне административная ответственность вызывает у граждан недовольство крайне низкой степенью ее применения. Это касается административной ответственности за нарушение тишины, правил благоустройства, нарушение правил борьбы с сорняками, в первую очередь с амброзией, за так называемую потраву посевов и порчу урожая, торговлю в неустановленных местах и другие правонарушения, ответственность за которые предусмотрена региональным законодательством.Мы понимаем, что далеко не все актуальные региональные составы административных правонарушений будут включены в федеральный кодекс. Но общие, типичные проблемы, очевидно, будут урегулированы.Главным результатом проделанной работы должна стать стабильность нового правового регулирования и более эффективная защита прав граждан на спокойную, комфортную и безопасную жизнь. Ожидаем, что проект нового кодекса будет внесен в Государственную думу в 2021 году.– На последнем заседании Законодательного собрания области депутаты утвердили в окончательном чтении бюджет будущего года. Как бы вы его охарактеризовали, и какое место в нем уделяется здравоохранению?– Бюджет учитывает влияние пандемии, ведь значительные средства направляются на укрепление здравоохранения, на дополнительные меры поддержки граждан и экономики. Есть и так называемые налоговые расходы – недополучение бюджетом средств в части предоставленных новых налоговых льгот.Но бюджет совсем не является кризисным. Выполнение социальных обязательств сочетается с приоритетами развития. В Ростовской области будут продолжать открываться новые школы и детские сады, строиться дороги и развязки, модернизироваться здравоохранение и внедряться высокотехнологичная медпомощь.Параметры областного бюджета на 2021 год выглядят следующим образом: доходы – 211,2 миллиарда рублей, расходы – 217,2 миллиарда рублей. Рост по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года составил 7 и 6,4 процента соответственно.Социальные расходы составят 155 миллиардов рублей, расходы на здравоохранение превысят 20 миллиардов, 10,5 миллиарда рублей предусмотрено на реализацию наказов наших избирателей. Бюджетными приоритетами следующего года будут исполнение социальных обязательств перед гражданами, восстановление деловой активности, поддержка реального сектора экономики, реализация национальных целей развития.

https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590517417.html

https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html

https://ria.ru/20200915/pomosch-1577277681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ищенко, интервью