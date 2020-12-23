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В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов
В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов
Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:42
2020-12-23T15:42
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО, занимающихся политической деятельностью на зарубежные средства.К иноагентам также предлагается приравнять физлиц, занимающихся сбором в РФ чувствительной информации и получающих иностранное финансирование.Он отметил, что в законе говорится только о политической деятельности, а о сфере здравоохранения, культуре или, например, защите животных речи не идет.Сенаторы планируют рассмотреть документ 25 декабря.
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общество

В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов

15:42 23.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО, занимающихся политической деятельностью на зарубежные средства.
К иноагентам также предлагается приравнять физлиц, занимающихся сбором в РФ чувствительной информации и получающих иностранное финансирование.
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"Логика здесь проста - повысить законность, прозрачность деятельности некоммерческих организаций, частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах в РФ", - сказал глава комитета Константин Косачев.
Он отметил, что в законе говорится только о политической деятельности, а о сфере здравоохранения, культуре или, например, защите животных речи не идет.
Сенаторы планируют рассмотреть документ 25 декабря.
 
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