https://ria.ru/20201223/inoagent-1590584963.html

В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов

В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов

Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:42

2020-12-23T15:42

2020-12-23T15:42

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО, занимающихся политической деятельностью на зарубежные средства.К иноагентам также предлагается приравнять физлиц, занимающихся сбором в РФ чувствительной информации и получающих иностранное финансирование.Он отметил, что в законе говорится только о политической деятельности, а о сфере здравоохранения, культуре или, например, защите животных речи не идет.Сенаторы планируют рассмотреть документ 25 декабря.

https://ria.ru/20201223/smi-inoagenty-1590551601.html

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