https://ria.ru/20201223/inoagent-1590584963.html
В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов
В Совфеде поддержали закон о регулировании деятельности иноагентов
Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:42
2020-12-23T15:42
2020-12-23T15:42
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО, занимающихся политической деятельностью на зарубежные средства.К иноагентам также предлагается приравнять физлиц, занимающихся сбором в РФ чувствительной информации и получающих иностранное финансирование.Он отметил, что в законе говорится только о политической деятельности, а о сфере здравоохранения, культуре или, например, защите животных речи не идет.Сенаторы планируют рассмотреть документ 25 декабря.
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общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать закон о приравнивании к иноагентам физлиц и незарегистрированных НКО, занимающихся политической деятельностью на зарубежные средства.
К иноагентам также предлагается приравнять физлиц, занимающихся сбором в РФ чувствительной информации и получающих иностранное финансирование.
"Логика здесь проста - повысить законность, прозрачность деятельности некоммерческих организаций, частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах в РФ", - сказал глава комитета Константин Косачев.
Он отметил, что в законе говорится только о политической деятельности, а о сфере здравоохранения, культуре или, например, защите животных речи не идет.
Сенаторы планируют рассмотреть документ 25 декабря.