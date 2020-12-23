https://ria.ru/20201223/ingosstrakh-1590529731.html

"Ингосстрах" поддержит Молодежную балетную программу Большого театра

"Ингосстрах" поддержит Молодежную балетную программу Большого театра

Большой театр и компания "Ингосстрах" во вторник объявили о запуске нового проекта - Молодежной балетной программы, цель которой – создать молодым артистам из... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:54

2020-12-23T11:54

2020-12-23T11:54

культура

большой театр

ингосстрах

новости компаний - экономика

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Большой театр и компания "Ингосстрах" во вторник объявили о запуске нового проекта - Молодежной балетной программы, цель которой – создать молодым артистам из регионов РФ условия для совершенствования в балетном искусстве и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене Большого.Стать участником Молодежной балетной программы смогут граждане Российской Федерации не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профессиональную подготовку в образовательных учреждениях по профилю "Искусство балета". Для включения в программу необходимо пройти два отборочных тура. Первый стартует 23 декабря 2020 года и пройдет в заочном формате - соискателям нужно будет прислать видеозапись урока классического танца продолжительностью от 5до 15 минут. Финалистов пригласят приехать в Москву для участия в очном отборочном туре, который состоится в феврале 2021 года в ГАБТ. Стажировка в балетной труппе Большого театра рассчитана на 3-9 месяцев. Артисты, добившиеся наибольших успехов в этот период, смогут рассчитывать на поступление в труппу.Компания "Ингосстрах" оплатит конкурсантам и участникам программы проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения в Большом театре. Расходы на проживание возьмет на себя Большой театр."Больше года "Ингосстрах" – генеральный спонсор Большого театра. Поддержка проектов в области культуры и искусства – неотъемлемая часть стратегии развития компании. На протяжении многих лет "Ингосстрах" вносит свой вклад в сохранение культурного наследия России и развитие культурных институций на территории страны. Уверен, Молодежная балетная программа откроет новые звезды в мире балетного искусства, которым будут рукоплескать во многих странах, а также укрепит статус российского балета как мирового достояния", - сказал первый заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" Иван Матвеев.Планируется, что отбор в Молодежную балетную программу будет проводиться 2-3 раза в год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, #партнерскийматериал, большой театр, ингосстрах, новости компаний - экономика