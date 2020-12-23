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Правительство рассматривает второй пакет мер поддержки IТ-отрасли
Правительство рассматривает второй пакет мер поддержки IТ-отрасли
Второй пакет мер поддержки отечественной индустрии информационных технологий находится на рассмотрении в правительстве РФ, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:27
2020-12-23T17:27
россия
дмитрий чернышенко
правительство рф
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки отечественной индустрии информационных технологий находится на рассмотрении в правительстве РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что принятый ранее пакет мер поддержки создал стимулы для российского производства в этой сфере и был высоко оценен отраслью.Президент РФ Владимир Путин 23 июня предложил провести в отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Для получения льгот компания должна получить аккредитацию в Минцифры. В министерстве уточняли, что на получение льгот могут рассчитывать компании, которые получают 90% выручки от разработки и реализации программного обеспечения (ПО).
https://sn.ria.ru/20201127/rossotrudnichestvo-1586550944.html
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россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, владимир путин, технологии

Правительство рассматривает второй пакет мер поддержки IТ-отрасли

17:27 23.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки отечественной индустрии информационных технологий находится на рассмотрении в правительстве РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что принятый ранее пакет мер поддержки создал стимулы для российского производства в этой сфере и был высоко оценен отраслью.
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"У нас на рассмотрении, кстати, уже второй пакет мер для ИТ-индустрии, который формировался совместно с представителями отрасли. Он как раз еще и ускорит и усилит эти экономические стимулы, создаст еще больше преимуществ именно для российских компаний, потому что как раз ИТ-индустрия - это та, в которой мы тоже являемся передовыми и реально можем экспортировать эти услуги, не только оказывать их внутри", - также сказал Чернышенко.
Президент РФ Владимир Путин 23 июня предложил провести в отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Для получения льгот компания должна получить аккредитацию в Минцифры. В министерстве уточняли, что на получение льгот могут рассчитывать компании, которые получают 90% выручки от разработки и реализации программного обеспечения (ПО).
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