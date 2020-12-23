Правительство рассматривает второй пакет мер поддержки IТ-отрасли

"У нас на рассмотрении, кстати, уже второй пакет мер для ИТ-индустрии, который формировался совместно с представителями отрасли. Он как раз еще и ускорит и усилит эти экономические стимулы, создаст еще больше преимуществ именно для российских компаний, потому что как раз ИТ-индустрия - это та, в которой мы тоже являемся передовыми и реально можем экспортировать эти услуги, не только оказывать их внутри", - также сказал Чернышенко.