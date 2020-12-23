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Метеорологи спрогнозировали осадки в виде игуан
Метеорологи спрогнозировали осадки в виде игуан
Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:59
2020-12-23T23:18
дикие животные
погода
флорида
майами
сша
животные
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN.Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы Майами.По данным WKBN, "осадки в виде ящериц" периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев.Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущихся мертвыми животных, так как потепление и солнце вскоре смогут "вернуть их к жизни". Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время "оттаивания".
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дикие животные, погода, флорида, майами, сша, животные, в мире

Метеорологи спрогнозировали осадки в виде игуан

19:59 23.12.2020 (обновлено: 23:18 23.12.2020)
 
© AP Photo / Brynn AndersonИгуана
Игуана - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Brynn Anderson
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN.
Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы Майами.
По данным WKBN, "осадки в виде ящериц" периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев.
Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущихся мертвыми животных, так как потепление и солнце вскоре смогут "вернуть их к жизни". Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время "оттаивания".
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