https://ria.ru/20201223/iguany-1590638305.html

Метеорологи спрогнозировали осадки в виде игуан

Метеорологи спрогнозировали осадки в виде игуан

Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:59

2020-12-23T19:59

2020-12-23T23:18

дикие животные

погода

флорида

майами

сша

животные

в мире

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN.Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы Майами.По данным WKBN, "осадки в виде ящериц" периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев.Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущихся мертвыми животных, так как потепление и солнце вскоре смогут "вернуть их к жизни". Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время "оттаивания".

https://ria.ru/20200819/1575989866.html

флорида

майами

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, погода, флорида, майами, сша, животные, в мире