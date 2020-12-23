Метеорологи спрогнозировали осадки в виде игуан
19:59 23.12.2020 (обновлено: 23:18 23.12.2020)
© AP Photo / Brynn AndersonИгуана
© AP Photo / Brynn Anderson
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN.
Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы Майами.
Dec 21 - Brrr! Much colder temps expected for Christmas. Low temperatures in the 30s/40s and falling Iguanas are possible. Keep up with forecast changes and stay warm! #flwx pic.twitter.com/BRYfugIE5Q— NWS Miami (@NWSMiami) December 21, 2020
По данным WKBN, "осадки в виде ящериц" периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев.
Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущихся мертвыми животных, так как потепление и солнце вскоре смогут "вернуть их к жизни". Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время "оттаивания".
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