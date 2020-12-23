ГУМ могут оштрафовать на миллион рублей за нарушения мер по COVID-19
МОСКВА, 23 лек- РИА Новости. ТД "ГУМ" могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.
"ОАТИ было проведено обследование в торговом доме "ГУМ" на Красной площади в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТД "ГУМ" будет приглашена в Инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ",- сказал Поповский.
Он отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека то до миллиона рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф