https://ria.ru/20201223/gum-1590496685.html

ГУМ могут оштрафовать на миллион рублей за нарушения мер по COVID-19

ГУМ могут оштрафовать на миллион рублей за нарушения мер по COVID-19

ТД "ГУМ" могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:41

2020-12-23T08:41

2020-12-23T08:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гум

общество

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МОСКВА, 23 лек- РИА Новости. ТД "ГУМ" могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.Он отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека то до миллиона рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гум, общество