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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html
Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год
Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год
Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет – запрещены колядки, массовые гуляния и большие компании, полиция будет следить за... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:41
2020-12-23T13:41
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
греция
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АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет – запрещены колядки, массовые гуляния и большие компании, полиция будет следить за этим везде, заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций."Осталось несколько дней до Рождества. И в этот период необходимо продолжать проявлять осторожность, чтобы не рисковать после праздников столкнуться с новой вспышкой пандемии. Как мы провели другую Пасху, так и это Рождество будет другим. Мы не пойдем на праздничный вечер в Рождество и в новогоднюю ночь, не будем собираться большими компаниями, чтобы праздновать, как в другие годы, за праздничным столом. Если мы не одни со своей семьей, мы можем собрать две семьи и до девяти человек, потому что даже в эти дни мы должны ограничить наш круг общения", - сказал Хардалиас на брифинге во вторник вечером.Он напомнил, что запрет на движение с 22.00 до 5.00 будет действовать в течение всех праздников, без исключения в канун Рождества и Новый год."Единственное "исключение" в канун Рождества будет заключаться в мерах контроля, которые будут проводиться по всей стране, особенно в крупных городских центрах и районах с высокой эпидемиологической нагрузкой. Греческая полиция и механизмы контроля будут везде, особенно в часы запрета дорожного движения, то есть с 10 вечера до 5 утра", - сказал замминистра.По его словам, запрещено колядование – традиционное исполнение рождественских песен детьми и молодежью, за что хозяева дают им деньги либо угощение."Должно быть ясно, что дети не смогут выйти на улицу, чтобы петь колядки, так как в этом году все будет по-другому, и, кроме того, по этой причине не предусмотрено разрешение на передвижение", - сказал замминистра. Сейчас в Греции можно выйти на улицу только по шести причинам, которые необходимо указать в sms или в письменном заявлении.Хардалиас напомнил, что ограничения будут действовать и в церкви. При этом власти Греции несколько ослабили их. "На Рождество, Новый год и на Богоявление разрешено совершать службы в присутствии верующих, то есть 25 декабря, 1 и 6 января в церкви могут находиться не более 25 человек, а в митрополичьих храмах - 50 человек. Обязательно использование защитной маски", - сказал Хардалиас.По его словам, в других европейских странах это Рождество также будет другим. "Даже страны, в которых открылись магазины и рестораны, такие как Великобритания, были вынуждены снова закрыться, чтобы избежать новой вспышки пандемии после праздников", - сказал он.Эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис призвал избегать компаний в период праздников."Все свидетельствует о том, что сбор в помещении с большим количеством людей, без использования маски, с песнями и шумными выступлениями создают оптимальные условия для передачи вируса. Поэтому чрезвычайно важно избегать их как можно больше. То, чего мы с трудом достигли на этом этапе, может измениться за чрезвычайно короткий период времени", - сказал эпидемиолог.По его словам, идеальным вариантом было бы праздновать с семьей в одиночестве и избегать встреч с другими семьями. "Также чрезвычайно важно, чтобы уязвимые группы и пожилые люди не участвовали в таких встречах", - сказал он.
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новости - религия и мировоззрение, греция

Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год

13:41 23.12.2020
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет – запрещены колядки, массовые гуляния и большие компании, полиция будет следить за этим везде, заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.
"Осталось несколько дней до Рождества. И в этот период необходимо продолжать проявлять осторожность, чтобы не рисковать после праздников столкнуться с новой вспышкой пандемии. Как мы провели другую Пасху, так и это Рождество будет другим. Мы не пойдем на праздничный вечер в Рождество и в новогоднюю ночь, не будем собираться большими компаниями, чтобы праздновать, как в другие годы, за праздничным столом. Если мы не одни со своей семьей, мы можем собрать две семьи и до девяти человек, потому что даже в эти дни мы должны ограничить наш круг общения", - сказал Хардалиас на брифинге во вторник вечером.
Он напомнил, что запрет на движение с 22.00 до 5.00 будет действовать в течение всех праздников, без исключения в канун Рождества и Новый год.
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"Единственное "исключение" в канун Рождества будет заключаться в мерах контроля, которые будут проводиться по всей стране, особенно в крупных городских центрах и районах с высокой эпидемиологической нагрузкой. Греческая полиция и механизмы контроля будут везде, особенно в часы запрета дорожного движения, то есть с 10 вечера до 5 утра", - сказал замминистра.
По его словам, запрещено колядование – традиционное исполнение рождественских песен детьми и молодежью, за что хозяева дают им деньги либо угощение.
"Должно быть ясно, что дети не смогут выйти на улицу, чтобы петь колядки, так как в этом году все будет по-другому, и, кроме того, по этой причине не предусмотрено разрешение на передвижение", - сказал замминистра. Сейчас в Греции можно выйти на улицу только по шести причинам, которые необходимо указать в sms или в письменном заявлении.
Хардалиас напомнил, что ограничения будут действовать и в церкви. При этом власти Греции несколько ослабили их. "На Рождество, Новый год и на Богоявление разрешено совершать службы в присутствии верующих, то есть 25 декабря, 1 и 6 января в церкви могут находиться не более 25 человек, а в митрополичьих храмах - 50 человек. Обязательно использование защитной маски", - сказал Хардалиас.
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По его словам, в других европейских странах это Рождество также будет другим. "Даже страны, в которых открылись магазины и рестораны, такие как Великобритания, были вынуждены снова закрыться, чтобы избежать новой вспышки пандемии после праздников", - сказал он.
Эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис призвал избегать компаний в период праздников.
"Все свидетельствует о том, что сбор в помещении с большим количеством людей, без использования маски, с песнями и шумными выступлениями создают оптимальные условия для передачи вируса. Поэтому чрезвычайно важно избегать их как можно больше. То, чего мы с трудом достигли на этом этапе, может измениться за чрезвычайно короткий период времени", - сказал эпидемиолог.
По его словам, идеальным вариантом было бы праздновать с семьей в одиночестве и избегать встреч с другими семьями. "Также чрезвычайно важно, чтобы уязвимые группы и пожилые люди не участвовали в таких встречах", - сказал он.
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