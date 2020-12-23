https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html

Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год

Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год

Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет – запрещены колядки, массовые гуляния и большие компании, полиция будет следить за... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:41

2020-12-23T13:41

2020-12-23T13:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

греция

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АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет – запрещены колядки, массовые гуляния и большие компании, полиция будет следить за этим везде, заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций."Осталось несколько дней до Рождества. И в этот период необходимо продолжать проявлять осторожность, чтобы не рисковать после праздников столкнуться с новой вспышкой пандемии. Как мы провели другую Пасху, так и это Рождество будет другим. Мы не пойдем на праздничный вечер в Рождество и в новогоднюю ночь, не будем собираться большими компаниями, чтобы праздновать, как в другие годы, за праздничным столом. Если мы не одни со своей семьей, мы можем собрать две семьи и до девяти человек, потому что даже в эти дни мы должны ограничить наш круг общения", - сказал Хардалиас на брифинге во вторник вечером.Он напомнил, что запрет на движение с 22.00 до 5.00 будет действовать в течение всех праздников, без исключения в канун Рождества и Новый год."Единственное "исключение" в канун Рождества будет заключаться в мерах контроля, которые будут проводиться по всей стране, особенно в крупных городских центрах и районах с высокой эпидемиологической нагрузкой. Греческая полиция и механизмы контроля будут везде, особенно в часы запрета дорожного движения, то есть с 10 вечера до 5 утра", - сказал замминистра.По его словам, запрещено колядование – традиционное исполнение рождественских песен детьми и молодежью, за что хозяева дают им деньги либо угощение."Должно быть ясно, что дети не смогут выйти на улицу, чтобы петь колядки, так как в этом году все будет по-другому, и, кроме того, по этой причине не предусмотрено разрешение на передвижение", - сказал замминистра. Сейчас в Греции можно выйти на улицу только по шести причинам, которые необходимо указать в sms или в письменном заявлении.Хардалиас напомнил, что ограничения будут действовать и в церкви. При этом власти Греции несколько ослабили их. "На Рождество, Новый год и на Богоявление разрешено совершать службы в присутствии верующих, то есть 25 декабря, 1 и 6 января в церкви могут находиться не более 25 человек, а в митрополичьих храмах - 50 человек. Обязательно использование защитной маски", - сказал Хардалиас.По его словам, в других европейских странах это Рождество также будет другим. "Даже страны, в которых открылись магазины и рестораны, такие как Великобритания, были вынуждены снова закрыться, чтобы избежать новой вспышки пандемии после праздников", - сказал он.Эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис призвал избегать компаний в период праздников."Все свидетельствует о том, что сбор в помещении с большим количеством людей, без использования маски, с песнями и шумными выступлениями создают оптимальные условия для передачи вируса. Поэтому чрезвычайно важно избегать их как можно больше. То, чего мы с трудом достигли на этом этапе, может измениться за чрезвычайно короткий период времени", - сказал эпидемиолог.По его словам, идеальным вариантом было бы праздновать с семьей в одиночестве и избегать встреч с другими семьями. "Также чрезвычайно важно, чтобы уязвимые группы и пожилые люди не участвовали в таких встречах", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/koronavirus-1590132114.html

https://ria.ru/20201201/ieronim-1587140801.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/gretsiya-1589085582.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, греция