https://ria.ru/20201223/granata-1590654688.html
В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник
В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник
Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T23:48
2020-12-23T23:48
2020-12-23T23:55
россия
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происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Нападавшего ищут, добавил он.
https://ria.ru/20201217/granata-1589619450.html
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