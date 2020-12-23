Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/granata-1590654688.html
В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник
В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник
Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T23:48
2020-12-23T23:55
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Нападавшего ищут, добавил он.
https://ria.ru/20201217/granata-1589619450.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник

23:48 23.12.2020 (обновлено: 23:55 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Профсоюзная улица, после броска неизвестным мужчиной светошумовой гранаты одну девушку осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 09:47
В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков
Нападавшего ищут, добавил он.
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния