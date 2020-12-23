https://ria.ru/20201223/granata-1590654688.html

В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник

В Москве мужчина бросил в людей светошумовую гранату, сообщил источник

Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T23:48

2020-12-23T23:48

2020-12-23T23:55

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на Профсоюзной улице в Москве, одну девушку осматривают медики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Нападавшего ищут, добавил он.

https://ria.ru/20201217/granata-1589619450.html

россия

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия