https://ria.ru/20201223/gossovet-1590515400.html

Главы думских фракций планируют выступить на Госсовете

Главы думских фракций планируют выступить на Госсовете

Главы фракций Госдумы планируют выступить на первом заседании Госсовета после принятия поправок в Конституции РФ и соответствующего федерального закона, сообщил РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:58

2020-12-23T10:58

2020-12-23T10:58

лдпр

кпрф

госдума рф

николай коломейцев

николай харитонов

вячеслав володин

сша

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главы фракций Госдумы планируют выступить на первом заседании Госсовета после принятия поправок в Конституции РФ и соответствующего федерального закона, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты."Сегодня состоится первое заседание Госсовета после принятия поправок в конституцию, после принятия федерального закона. В работе Госсовета от Государственной Думы, в соответствии с указом президента, который формирует в соответствии с федеральным законом Госсовет, примут участие руководители всех политических фракций Государственной Думы и председатель Государственной Думы… Насколько знаю, руководители фракций готовятся в выступлению на заседании Госсовета", - сказал Володин.В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял слово и предложил ввести звание младшего члена Госсовета для тех партий, которые не голосовали за поправки в конституцию."Эти фракции как раз предлагали, чтобы вас по закону туда определили. И внимательно работали над законом, внесли 12 поправок. А вот вы над законом не работали, а просто голосовали", - ответил ему депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Его однопартиец, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ), также, обращаясь у Жириновскому, напомнил, что "птица с одним крылом не летает — она пропадет"."Наша политическая система сильна тем, что есть конкуренция. И есть многопартийность. Сегодня вам есть, Николай Васильевич, и вам, Николай Михайлович, кому оппонировать. А более 70 лет оппонировать было некому. И закончилось развалом страны. Поэтому цените это. И хорошо, что есть не две партии, как в США, где они дурачат весть мир - то одни, то вторые - находясь у власти", - сказал Володин.Он подчеркнул, что в России многопартийность, "причем не на бумаге".

https://ria.ru/20201221/gossovet-1590251710.html

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лдпр, кпрф, госдума рф, николай коломейцев, николай харитонов, вячеслав володин, сша, политика