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Настройку госпрограмм планируют завершить в марте
Настройку госпрограмм планируют завершить в марте
Более точную настройку государственных программ планируется завершить в марте, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:44
2020-12-23T14:44
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более точную настройку государственных программ планируется завершить в марте, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он уточнил, что единый план был подготовлен по поручению президента РФ и направлен на достижение национальных целей. План свяжет в единой целое "июльский указ" президента, национальные проекты и государственные программы.Мишустин отметил, что план прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие представители Федерального Собрания, Общественной палаты, ОНФ, делового и экспертного сообщества, а также рабочие группы Госсовета.
https://ria.ru/20201223/mishustin-1590563420.html
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россия, михаил мишустин, общество

Настройку госпрограмм планируют завершить в марте

14:44 23.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более точную настройку государственных программ планируется завершить в марте, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас идет работа по более точной настройке госпрограмм, каждое их мероприятие должно быть увязано с реализацией единого плана. И уже в марте мы планируем завершить этот процесс", - заявил Мишустин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он уточнил, что единый план был подготовлен по поручению президента РФ и направлен на достижение национальных целей. План свяжет в единой целое "июльский указ" президента, национальные проекты и государственные программы.
Мишустин отметил, что план прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие представители Федерального Собрания, Общественной палаты, ОНФ, делового и экспертного сообщества, а также рабочие группы Госсовета.
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