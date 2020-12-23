Настройку госпрограмм планируют завершить в марте

"Сейчас идет работа по более точной настройке госпрограмм, каждое их мероприятие должно быть увязано с реализацией единого плана. И уже в марте мы планируем завершить этот процесс", - заявил Мишустин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.