https://ria.ru/20201223/god-1590601904.html

Собянин оценил 2020 год

Собянин оценил 2020 год

Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:50

2020-12-23T16:50

2020-12-23T16:50

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, в цель "сохранение населения, здоровья, благополучия людей" предлагается включить четыре ключевых показателя - обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.В "самореализацию и развитие талантов" включить показатель уровень образования, и четыре новых показателя - формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, а также число посещений культурных мероприятий.В направление "комфортная городская среда" предлагается включить такие показатели, как количество семей, улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, улучшение качества городской среды и увеличение дорожной сети, качество окружающей среды.Также он отметил, что в показатель "достойный эффективный труд и успешное предпринимательство" необходимо включить рост реальной среднемесячной заработной платы, рост реального среднедушевого дохода населения, объем инвестиций в основной капитал и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, а в "цифровую трансформацию" - внедрение в деятельность в органы государственной власти и ключевые сферы городского хозяйства цифровых технологий."В экономике у нас есть такой термин - экстенсивный путь развития. Здесь чтобы мы за этим количественным показателем не потеряли качество тех мероприятий, о которых вы сейчас сказали", - сказал в ответ президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20201223/rakova-1590594859.html

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

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сергей собянин, владимир путин, москва, общество