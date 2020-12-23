https://ria.ru/20201223/god-1590601904.html
Собянин оценил 2020 год
Собянин оценил 2020 год
Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:50
2020-12-23T16:50
2020-12-23T16:50
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590535183_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_8a08a00edb1e9eb888b6c04558f627b1.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, в цель "сохранение населения, здоровья, благополучия людей" предлагается включить четыре ключевых показателя - обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.В "самореализацию и развитие талантов" включить показатель уровень образования, и четыре новых показателя - формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, а также число посещений культурных мероприятий.В направление "комфортная городская среда" предлагается включить такие показатели, как количество семей, улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, улучшение качества городской среды и увеличение дорожной сети, качество окружающей среды.Также он отметил, что в показатель "достойный эффективный труд и успешное предпринимательство" необходимо включить рост реальной среднемесячной заработной платы, рост реального среднедушевого дохода населения, объем инвестиций в основной капитал и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, а в "цифровую трансформацию" - внедрение в деятельность в органы государственной власти и ключевые сферы городского хозяйства цифровых технологий."В экономике у нас есть такой термин - экстенсивный путь развития. Здесь чтобы мы за этим количественным показателем не потеряли качество тех мероприятий, о которых вы сейчас сказали", - сказал в ответ президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20201223/rakova-1590594859.html
https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590535183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_097e3a5b05e89b5ced58d8626bc7bc0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин
на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Предлагаем базовым показателем для расчетов показателей на следующий год взять 2020 год... Потому что это год испытаний, многие вещи мы пересматриваем, заново осознаем и понимаем, в какой ситуации мы находимся. Ситуация сложная, но тем не менее, как коллеги говорили, по многим показателям она даже лучше, чем предыдущие годы, по многим - сложнее", - сказал Собянин.
По его словам, в цель "сохранение населения, здоровья, благополучия людей" предлагается включить четыре ключевых показателя - обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
В "самореализацию и развитие талантов" включить показатель уровень образования, и четыре новых показателя - формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, а также число посещений культурных мероприятий.
В направление "комфортная городская среда" предлагается включить такие показатели, как количество семей, улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, улучшение качества городской среды и увеличение дорожной сети, качество окружающей среды.
Также он отметил, что в показатель "достойный эффективный труд и успешное предпринимательство" необходимо включить рост реальной среднемесячной заработной платы, рост реального среднедушевого дохода населения, объем инвестиций в основной капитал и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, а в "цифровую трансформацию" - внедрение в деятельность в органы государственной власти и ключевые сферы городского хозяйства цифровых технологий.
"В экономике у нас есть такой термин - экстенсивный путь развития. Здесь чтобы мы за этим количественным показателем не потеряли качество тех мероприятий, о которых вы сейчас сказали", - сказал в ответ президент РФ Владимир Путин
.