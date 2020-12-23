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Собянин оценил 2020 год
Собянин оценил 2020 год
Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:50
2020-12-23T16:50
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, в цель "сохранение населения, здоровья, благополучия людей" предлагается включить четыре ключевых показателя - обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.В "самореализацию и развитие талантов" включить показатель уровень образования, и четыре новых показателя - формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, а также число посещений культурных мероприятий.В направление "комфортная городская среда" предлагается включить такие показатели, как количество семей, улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, улучшение качества городской среды и увеличение дорожной сети, качество окружающей среды.Также он отметил, что в показатель "достойный эффективный труд и успешное предпринимательство" необходимо включить рост реальной среднемесячной заработной платы, рост реального среднедушевого дохода населения, объем инвестиций в основной капитал и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, а в "цифровую трансформацию" - внедрение в деятельность в органы государственной власти и ключевые сферы городского хозяйства цифровых технологий."В экономике у нас есть такой термин - экстенсивный путь развития. Здесь чтобы мы за этим количественным показателем не потеряли качество тех мероприятий, о которых вы сейчас сказали", - сказал в ответ президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20201223/rakova-1590594859.html
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сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Собянин оценил 2020 год

16:50 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет, заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Предлагаем базовым показателем для расчетов показателей на следующий год взять 2020 год... Потому что это год испытаний, многие вещи мы пересматриваем, заново осознаем и понимаем, в какой ситуации мы находимся. Ситуация сложная, но тем не менее, как коллеги говорили, по многим показателям она даже лучше, чем предыдущие годы, по многим - сложнее", - сказал Собянин.
По его словам, в цель "сохранение населения, здоровья, благополучия людей" предлагается включить четыре ключевых показателя - обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
В "самореализацию и развитие талантов" включить показатель уровень образования, и четыре новых показателя - формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, а также число посещений культурных мероприятий.
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В направление "комфортная городская среда" предлагается включить такие показатели, как количество семей, улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, улучшение качества городской среды и увеличение дорожной сети, качество окружающей среды.
Также он отметил, что в показатель "достойный эффективный труд и успешное предпринимательство" необходимо включить рост реальной среднемесячной заработной платы, рост реального среднедушевого дохода населения, объем инвестиций в основной капитал и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, а в "цифровую трансформацию" - внедрение в деятельность в органы государственной власти и ключевые сферы городского хозяйства цифровых технологий.
"В экономике у нас есть такой термин - экстенсивный путь развития. Здесь чтобы мы за этим количественным показателем не потеряли качество тех мероприятий, о которых вы сейчас сказали", - сказал в ответ президент РФ Владимир Путин.
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