https://ria.ru/20201223/god-1590486740.html

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T02:22

2020-12-23T02:22

2020-12-23T07:36

новый год—2021

россия

"фк открытие"

москва

общество

экономика

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Большинство россиян верят, что 2021 год будет лучше

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что 30% граждан ждут завершения пандемии коронавируса уже к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.Каждый четвертый россиянин уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на текущем уровне. Еще 17% ожидают медленного или более значительного роста доходов, однако половина опрошенных беспокоится, что потеряет в доходах.В то же время сдержанный оптимизм россияне продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. Так, 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020 года. Более четверти россиян (26%) ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 29% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам.Банк "Открытие" проводил исследование 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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россия, "фк открытие", москва, общество, экономика