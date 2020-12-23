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Новый год—2021
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Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше
Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше
Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:22
2020-12-23T07:36
новый год—2021
россия
"фк открытие"
москва
общество
экономика
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Большинство россиян верят, что 2021 год будет лучше
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что 30% граждан ждут завершения пандемии коронавируса уже к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.Каждый четвертый россиянин уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на текущем уровне. Еще 17% ожидают медленного или более значительного роста доходов, однако половина опрошенных беспокоится, что потеряет в доходах.В то же время сдержанный оптимизм россияне продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. Так, 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020 года. Более четверти россиян (26%) ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 29% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам.Банк "Открытие" проводил исследование 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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россия, "фк открытие", москва, общество, экономика

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

02:22 23.12.2020 (обновлено: 07:36 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
Люди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020 года. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020 год", - выяснили эксперты.
Отмечается, что 30% граждан ждут завершения пандемии коронавируса уже к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.
Каждый четвертый россиянин уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на текущем уровне. Еще 17% ожидают медленного или более значительного роста доходов, однако половина опрошенных беспокоится, что потеряет в доходах.
В то же время сдержанный оптимизм россияне продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. Так, 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020 года. Более четверти россиян (26%) ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 29% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам.
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