https://ria.ru/20201223/gazodobycha-1590558129.html

Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год

Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год

Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:53

2020-12-23T13:53

2020-12-23T13:53

россия-китай: главное

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea2d6a8318fb6f70e27fea134ec8bf35.jpg

МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186 миллиардов кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Цзяньхуа.Выступая на Всекитайском рабочем совещании по вопросам энергетики, Чжан Цзяньхуа подчеркнул, что объем добычи сырой нефти в Китае уже два года подряд вновь стабильно растёт и в этом году, как ожидается, составит 194 млн тонн. Удалось добиться исторического прогресса в добыче на нефтяном месторождении Чанцин, на месторождении в Бохайском заливе, а также на месторождении Тарим, а расширение и развитие добычи нефтегазовых ресурсов из нетрадиционных источников стало новой точкой роста.Кроме того, Чжан Цзяньхуа также заявил, что доля экологически чистой энергетики в приросте энергопотребления в Китае выросла до более чем 65%; доля неископаемых источников энергии в общем объеме потребления энергоресурсов достигла 15,8%; годовой темп роста потребления природного газа превысил 10%, а доля электроэнергетики в конечном потреблении энергии выросла до примерно 27%.

https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589852087.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика