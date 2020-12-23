Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201223/gazodobycha-1590558129.html
Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год
Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год
Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:53
2020-12-23T13:53
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea2d6a8318fb6f70e27fea134ec8bf35.jpg
МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186 миллиардов кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Цзяньхуа.Выступая на Всекитайском рабочем совещании по вопросам энергетики, Чжан Цзяньхуа подчеркнул, что объем добычи сырой нефти в Китае уже два года подряд вновь стабильно растёт и в этом году, как ожидается, составит 194 млн тонн. Удалось добиться исторического прогресса в добыче на нефтяном месторождении Чанцин, на месторождении в Бохайском заливе, а также на месторождении Тарим, а расширение и развитие добычи нефтегазовых ресурсов из нетрадиционных источников стало новой точкой роста.Кроме того, Чжан Цзяньхуа также заявил, что доля экологически чистой энергетики в приросте энергопотребления в Китае выросла до более чем 65%; доля неископаемых источников энергии в общем объеме потребления энергоресурсов достигла 15,8%; годовой темп роста потребления природного газа превысил 10%, а доля электроэнергетики в конечном потреблении энергии выросла до примерно 27%.
https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589852087.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865362_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_b2cbaee212b06629915635d3bc8fb662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, экономика

Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год

13:53 23.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186 миллиардов кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Цзяньхуа.
Выступая на Всекитайском рабочем совещании по вопросам энергетики, Чжан Цзяньхуа подчеркнул, что объем добычи сырой нефти в Китае уже два года подряд вновь стабильно растёт и в этом году, как ожидается, составит 194 млн тонн. Удалось добиться исторического прогресса в добыче на нефтяном месторождении Чанцин, на месторождении в Бохайском заливе, а также на месторождении Тарим, а расширение и развитие добычи нефтегазовых ресурсов из нетрадиционных источников стало новой точкой роста.
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 10:54Россия-Китай: Главное
WSJ: вторая волна пандемии не остановила рост китайский экономики
Кроме того, Чжан Цзяньхуа также заявил, что доля экологически чистой энергетики в приросте энергопотребления в Китае выросла до более чем 65%; доля неископаемых источников энергии в общем объеме потребления энергоресурсов достигла 15,8%; годовой темп роста потребления природного газа превысил 10%, а доля электроэнергетики в конечном потреблении энергии выросла до примерно 27%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния