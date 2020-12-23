https://ria.ru/20201223/gazodobycha-1590558129.html
Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год
Объем добычи природного газа в Китае растет на 10 млрд кубометров в год
Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:53
2020-12-23T13:53
2020-12-23T13:53
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи природного газа в Китае уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186 миллиардов кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Цзяньхуа.Выступая на Всекитайском рабочем совещании по вопросам энергетики, Чжан Цзяньхуа подчеркнул, что объем добычи сырой нефти в Китае уже два года подряд вновь стабильно растёт и в этом году, как ожидается, составит 194 млн тонн. Удалось добиться исторического прогресса в добыче на нефтяном месторождении Чанцин, на месторождении в Бохайском заливе, а также на месторождении Тарим, а расширение и развитие добычи нефтегазовых ресурсов из нетрадиционных источников стало новой точкой роста.Кроме того, Чжан Цзяньхуа также заявил, что доля экологически чистой энергетики в приросте энергопотребления в Китае выросла до более чем 65%; доля неископаемых источников энергии в общем объеме потребления энергоресурсов достигла 15,8%; годовой темп роста потребления природного газа превысил 10%, а доля электроэнергетики в конечном потреблении энергии выросла до примерно 27%.
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китай, экономика
МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
Объем добычи природного газа в Китае
уже четвертый год подряд растет более чем на 10 миллиардов кубометров в год и в этом году, как ожидается, превысит 186 миллиардов кубометров, сообщил глава Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Цзяньхуа.
Выступая на Всекитайском рабочем совещании по вопросам энергетики, Чжан Цзяньхуа подчеркнул, что объем добычи сырой нефти в Китае уже два года подряд вновь стабильно растёт и в этом году, как ожидается, составит 194 млн тонн. Удалось добиться исторического прогресса в добыче на нефтяном месторождении Чанцин, на месторождении в Бохайском заливе, а также на месторождении Тарим, а расширение и развитие добычи нефтегазовых ресурсов из нетрадиционных источников стало новой точкой роста.
Кроме того, Чжан Цзяньхуа также заявил, что доля экологически чистой энергетики в приросте энергопотребления в Китае выросла до более чем 65%; доля неископаемых источников энергии в общем объеме потребления энергоресурсов достигла 15,8%; годовой темп роста потребления природного газа превысил 10%, а доля электроэнергетики в конечном потреблении энергии выросла до примерно 27%.