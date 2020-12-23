https://ria.ru/20201223/gaz-1590647552.html

США отсрочили введение санкций против "Группы ГАЗ"

США отсрочили введение санкций против "Группы ГАЗ"

Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 26 января 2022 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T21:19

2020-12-23T21:19

2020-12-23T21:33

русские машины

олег дерипаска

россия

министерство финансов сша

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сша

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 26 января 2022 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 22 января 2021 года.США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590192488.html

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русские машины, олег дерипаска, россия, министерство финансов сша, группа газ, сша, в мире