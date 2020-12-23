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Галямину приговорили к двум годам условно за нарушения на митингах
Галямину приговорили к двум годам условно за нарушения на митингах
Тверской суд Москвы в среду приговорил к двум годам условного срока муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократные нарушения при проведении публичных... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:31
2020-12-23T19:57
юлия галямина
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к двум годам условного срока муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократные нарушения при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Кроме того, суд обязал Галямину не менять место жительства без уведомления и являться для отметки в инспекцию дважды в месяц.Как сообщил РИА Новости адвокат депутата Михаил Бирюков, защита планирует обжаловать решение суда, на это у адвокатов есть 10 дней. До вступления приговора в силу Галямина останется под подпиской о невыезде.Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.На оглашение приговора к Тверскому суду пришли более 100 человек, решившие поддержать муниципального депутата. В связи с этим полиция усилила наряды у здания, передает корреспондент РИА Новости.Статья 212.1 УК России предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах. Максимальное наказание — пять лет.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.Дело состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году она пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
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юлия галямина, москва, происшествия

Галямину приговорили к двум годам условно за нарушения на митингах

17:31 23.12.2020 (обновлено: 19:57 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к двум годам условного срока муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократные нарушения при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать виновной по статье 212.1 УК России и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года. Наказание считать условным", — огласил приговор судья Анатолий Беляков.

Кроме того, суд обязал Галямину не менять место жительства без уведомления и являться для отметки в инспекцию дважды в месяц.
Как сообщил РИА Новости адвокат депутата Михаил Бирюков, защита планирует обжаловать решение суда, на это у адвокатов есть 10 дней. До вступления приговора в силу Галямина останется под подпиской о невыезде.
Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
На оглашение приговора к Тверскому суду пришли более 100 человек, решившие поддержать муниципального депутата. В связи с этим полиция усилила наряды у здания, передает корреспондент РИА Новости.
Статья 212.1 УК России предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах. Максимальное наказание — пять лет.
По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.
Дело состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.
Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году она пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
 
Юлия ГаляминаМоскваПроисшествия
 
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