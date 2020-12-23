https://ria.ru/20201223/galyamina-1590576977.html

Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах

Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах

Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:09

2020-12-23T15:09

2020-12-23T15:09

юлия галямина

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас чтение приговора продолжается, наказание будет названо в конце.Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.Дело Галяминой состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.Галяминой вменяется статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по которой пять лишения свободы. Статья предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.

https://ria.ru/20201223/finansirovanie-1590519612.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/kotov-1589440288.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия галямина, московская городская дума, москва, происшествия