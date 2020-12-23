https://ria.ru/20201223/galyamina-1590576977.html
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах
Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:09
2020-12-23T15:09
2020-12-23T15:09
юлия галямина
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас чтение приговора продолжается, наказание будет названо в конце.Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.Дело Галяминой состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.Галяминой вменяется статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по которой пять лишения свободы. Статья предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
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юлия галямина, московская городская дума, москва, происшествия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину
виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости.
"Судом установлено, что Галямина Юлия Геннадиевна своими действиями совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий", - начал зачитывать приговор судья Анатолий Беляков.
Сейчас чтение приговора продолжается, наказание будет названо в конце.
Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.
Дело Галяминой состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.
Галяминой вменяется статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по которой пять лишения свободы. Статья предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах.
По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы
, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.
Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы
, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.