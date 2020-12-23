Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/galyamina-1590576977.html
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах
Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:09
2020-12-23T15:09
юлия галямина
московская городская дума
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574099830_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_6a48add49d98ce276a7fe42a298285ce.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас чтение приговора продолжается, наказание будет названо в конце.Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.Дело Галяминой состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.Галяминой вменяется статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по которой пять лишения свободы. Статья предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
https://ria.ru/20201223/finansirovanie-1590519612.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/kotov-1589440288.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574099830_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_3c087fe201321571ffc523289fd36a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия галямина, московская городская дума, москва, происшествия

Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах

15:09 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Галямина
Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по уголовной статье о неоднократных нарушениях при проведении публичных акций, передает корреспондент РИА Новости.
"Судом установлено, что Галямина Юлия Геннадиевна своими действиями совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий", - начал зачитывать приговор судья Анатолий Беляков.
Сейчас чтение приговора продолжается, наказание будет названо в конце.
Обвинение просило приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты апеллировали к тому, что собрания, в которых участвовала депутат, были исключительно мирными.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 11:12
Госдума приняла закон о запрете финансировать митинги из-за рубежа
Дело Галяминой состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей, которые оставляли комментарии и лайки на странице обвиняемой.
Галяминой вменяется статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по которой пять лишения свободы. Статья предполагает уголовную ответственность для тех, кто до этого неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения на митингах.
По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Галямина называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.
Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 10:25
Осужденный за нарушения на митингах Константин Котов вышел на свободу
 
Юлия ГаляминаМосковская городская думаМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния