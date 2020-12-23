https://ria.ru/20201223/furgal-1590575876.html

Мосгорсуд признал продление ареста Фургалу законным

Мосгорсуд признал продление ареста Фургалу законным

Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов, сообщили РИА РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:06

2020-12-23T15:06

2020-12-23T15:07

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С.И. до 09 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд Москвы продлил Фургалу меру пресечения до 9 марта.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201217/furgal-1589700143.html

хабаровский край

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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия