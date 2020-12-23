Мосгорсуд признал продление ареста Фургалу законным
15:06 23.12.2020 (обновлено: 15:07 23.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С.И. до 09 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.
Ранее Басманный суд Москвы продлил Фургалу меру пресечения до 9 марта.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.