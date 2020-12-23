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https://ria.ru/20201223/falk-1590590508.html
Выставка работ Роберта Фалька открылась онлайн в Третьяковской галерее
Выставка работ Роберта Фалька открылась онлайн в Третьяковской галерее
Государственная Третьяковская галерея представляет в онлайн-формате масштабную выставку работ художника Роберта Фалька, увидеть вживую которую можно будет после РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:17
2020-12-23T18:17
культура
новости культуры
выставки
музеи
зельфира трегулова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представляет в онлайн-формате масштабную выставку работ художника Роберта Фалька, увидеть вживую которую можно будет после открытия музея для посетителей, рассказала журналистам директор галереи Зельфира Трегулова."Мы очень надеемся, что онлайн-экскурсия, которую мы выложим в интернете, что ваши впечатления заставят нашего зрителя, нашу публику с нетерпением ждать 15 января, когда, как мы очень надеемся, музеи Москвы откроются, и все смогут прийти сюда и увидеть эту абсолютно удивительную выставку", - сказала она.По ее словам, трудно поверить, что в Третьяковской галерее за все время существования не было ни одной масштабной ретроспективы Фалька, так как "последняя выставка этого художника состоялась в Третьяковке 96 лет назад, в 1924 году".Музей подготовил трансляцию кураторской экскурсии по выставке Фалька, которая состоится в среду на онлайн-ресурсах Третьяковской галереи.Фальк - классик отечественного искусства, один из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет", знаковая фигура в художественной жизни периода оттепели. Задача выставки - представить весь творческий путь художника - от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции представлены более 200 графических и живописных произведений, в частности "Портрет женщины в красном свитере", "Красная мебель", "Солнце. Крым. Козы", "В белой шали", "Ляля Фальк", "Свадьба мертвецов" и многие другие.Музей закрыт для посетителей до 15 января из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова

Выставка работ Роберта Фалька открылась онлайн в Третьяковской галерее

18:17 23.12.2020
 
© Пресс-служба ГТГФальк Р.Р. Автопортрет в красной феске. 1957
Фальк Р.Р. Автопортрет в красной феске. 1957 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Пресс-служба ГТГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представляет в онлайн-формате масштабную выставку работ художника Роберта Фалька, увидеть вживую которую можно будет после открытия музея для посетителей, рассказала журналистам директор галереи Зельфира Трегулова.
"Мы очень надеемся, что онлайн-экскурсия, которую мы выложим в интернете, что ваши впечатления заставят нашего зрителя, нашу публику с нетерпением ждать 15 января, когда, как мы очень надеемся, музеи Москвы откроются, и все смогут прийти сюда и увидеть эту абсолютно удивительную выставку", - сказала она.
© Пресс-служба ГТГФальк Р.Р. Солнце. Крым. Козы. 1916
Фальк Р.Р. Солнце. Крым. Козы. 1916 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р.Р. Солнце. Крым. Козы. 1916
По ее словам, трудно поверить, что в Третьяковской галерее за все время существования не было ни одной масштабной ретроспективы Фалька, так как "последняя выставка этого художника состоялась в Третьяковке 96 лет назад, в 1924 году".
"Когда ты думаешь об этом художнике, то первое слово, которое приходит на ум, - это высочайшая живописная культура. При всем том, что начинал он в кругу ярких живописцев "Бубнового валета" все равно высочайшая степень этой живописной культуры, некая внутренняя рафинированность даже в самых резких, дерзких и экспериментальных работах все равно просвечивалась и отличала Фалька от многих его соратников", - отметила Трегулова.
Музей подготовил трансляцию кураторской экскурсии по выставке Фалька, которая состоится в среду на онлайн-ресурсах Третьяковской галереи.
© Пресс-служба ГТГФальк Р.Р. Дама в красном. 1918
Фальк Р.Р. Дама в красном. 1918 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р.Р. Дама в красном. 1918
Фальк - классик отечественного искусства, один из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет", знаковая фигура в художественной жизни периода оттепели. Задача выставки - представить весь творческий путь художника - от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции представлены более 200 графических и живописных произведений, в частности "Портрет женщины в красном свитере", "Красная мебель", "Солнце. Крым. Козы", "В белой шали", "Ляля Фальк", "Свадьба мертвецов" и многие другие.
Музей закрыт для посетителей до 15 января из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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