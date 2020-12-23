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В центре Еревана остались несколько десятков митингующих
В центре Еревана остались несколько десятков митингующих
Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана, где вечером проходил митинг противников действующего премьера Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T23:15
2020-12-23T23:15
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана, где вечером проходил митинг противников действующего премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что более тысячи человек в среду собрались на главной площади Еревана на митинг против Пашиняна.В настоящее время несколько десятков митингующих остаются возле сцены на площади в центре Еревана. Там же установлены до десяти палаток и бочки для костров, возле которых греются люди. На месте находятся до пяти автомобилей полиции. Ситуация в месте проведения акции спокойная. Собравшиеся не провоцируют сотрудников МВД. Попыток разгона акции протеста правоохранители не предпринимают.
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

В центре Еревана остались несколько десятков митингующих

23:15 23.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана, где вечером проходил митинг противников действующего премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что более тысячи человек в среду собрались на главной площади Еревана на митинг против Пашиняна.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 18:32
Армянская оппозиция назвала "четыре пути" отставки Пашиняна
В настоящее время несколько десятков митингующих остаются возле сцены на площади в центре Еревана. Там же установлены до десяти палаток и бочки для костров, возле которых греются люди. На месте находятся до пяти автомобилей полиции. Ситуация в месте проведения акции спокойная. Собравшиеся не провоцируют сотрудников МВД. Попыток разгона акции протеста правоохранители не предпринимают.
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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