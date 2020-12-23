https://ria.ru/20201223/erevan-1590653567.html

В центре Еревана остались несколько десятков митингующих

В центре Еревана остались несколько десятков митингующих

Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана, где вечером проходил митинг противников действующего премьера Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T23:15

2020-12-23T23:15

2020-12-23T23:15

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана, где вечером проходил митинг противников действующего премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что более тысячи человек в среду собрались на главной площади Еревана на митинг против Пашиняна.В настоящее время несколько десятков митингующих остаются возле сцены на площади в центре Еревана. Там же установлены до десяти палаток и бочки для костров, возле которых греются люди. На месте находятся до пяти автомобилей полиции. Ситуация в месте проведения акции спокойная. Собравшиеся не провоцируют сотрудников МВД. Попыток разгона акции протеста правоохранители не предпринимают.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

ереван

армения

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никол пашинян, ереван, армения, в мире