https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html

Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии

Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии

Власти РФ должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:32

2020-12-23T17:32

2020-12-23T17:32

новости - экология

евросоюз

владимир путин

экология

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590569245_0:817:2049:1969_1920x0_80_0_0_0ee56fcd096cd292936b74ac141487c0.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти РФ должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм, заявил президент РФ Владимир Путин.Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом "зеленой сделки". По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2, которые якобы являются причиной высокого темпа глобального изменения климата."Я думаю, что здесь есть элемент лукавства, конечно, и попытка использовать недобросовестные средства конкуренции, но это уже другая тема. Во всяком случае мы должны это иметь в виду и уделять вопросам экологии, в том числе и с этой точки зрения, и по этому поводу, и в связи с этим больше внимания", - добавил он.

https://ria.ru/20201223/svalka-1590601642.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, евросоюз, владимир путин, экология, экономика