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Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии
Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии
Власти РФ должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:32
2020-12-23T17:32
новости - экология
евросоюз
владимир путин
экология
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти РФ должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм, заявил президент РФ Владимир Путин.Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом "зеленой сделки". По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2, которые якобы являются причиной высокого темпа глобального изменения климата."Я думаю, что здесь есть элемент лукавства, конечно, и попытка использовать недобросовестные средства конкуренции, но это уже другая тема. Во всяком случае мы должны это иметь в виду и уделять вопросам экологии, в том числе и с этой точки зрения, и по этому поводу, и в связи с этим больше внимания", - добавил он.
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новости - экология, евросоюз, владимир путин, экология, экономика

Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии

17:32 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти РФ должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом "зеленой сделки". По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2, которые якобы являются причиной высокого темпа глобального изменения климата.
"Вы наверняка слышали о так называемом пограничном налоге, который собираются вводить в странах ЕС. Не знаю, насколько это обосновано, но собираются высчитывать в каждом товаре уровень углеводородного сырья, который был истрачен, израсходован на производство того или другого товара, и в соответствии с этим выстраивать определенную таможенную политику", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Я думаю, что здесь есть элемент лукавства, конечно, и попытка использовать недобросовестные средства конкуренции, но это уже другая тема. Во всяком случае мы должны это иметь в виду и уделять вопросам экологии, в том числе и с этой точки зрения, и по этому поводу, и в связи с этим больше внимания", - добавил он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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