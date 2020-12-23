https://ria.ru/20201223/efremov-1590652819.html

Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой

Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, второй раз уволил адвоката Андрея Алешкина, которого ранее... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T22:59

2020-12-23T22:59

2020-12-23T23:00

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

никита джигурда

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, второй раз уволил адвоката Андрея Алешкина, которого ранее нанимал для выступления в апелляционной инстанции Никита Джигурда.Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако актер отказался от его услуг еще в начале заседания. Позднее он снова заключил с ним соглашение.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации

https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html

россия

москва

белгородская область

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