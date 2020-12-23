Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/efremov-1590652819.html
Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой
Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, второй раз уволил адвоката Андрея Алешкина, которого ранее... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:59
2020-12-23T23:00
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
никита джигурда
москва
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086773_0:28:579:354_1920x0_80_0_0_4c1dc38262107f9dbe7c24b905c35116.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, второй раз уволил адвоката Андрея Алешкина, которого ранее нанимал для выступления в апелляционной инстанции Никита Джигурда.Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако актер отказался от его услуг еще в начале заседания. Позднее он снова заключил с ним соглашение.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации
https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html
россия
москва
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086773_54:0:526:354_1920x0_80_0_0_88b1c684f002b882ca1eedf78d016c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, никита джигурда, москва, белгородская область, происшествия

Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой

22:59 23.12.2020 (обновлено: 23:00 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, второй раз уволил адвоката Андрея Алешкина, которого ранее нанимал для выступления в апелляционной инстанции Никита Джигурда.

"Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила меня о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова", - сказал Алешкин РИА Новости.

Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако актер отказался от его услуг еще в начале заседания. Позднее он снова заключил с ним соглашение.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 12:49
Добровинский ответил на письмо Ефремова
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовНикита ДжигурдаМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния