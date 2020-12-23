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Десять российских двигателей для Atlas-5 и Antares поставят в США
Десять российских двигателей для Atlas-5 и Antares поставят в США
Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") планирует в следующем году отправить в США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5 и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:41
2020-12-23T00:41
2020-12-23T00:41
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") планирует в следующем году отправить в США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5 и четыре двигателя РД-181 для ракет Antares, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Согласно материалам, НПО "Энергомаш" намерено застраховать транспортировку в 2021 году шести РД-180 и четырех РД-181.В январе НПО "Энергомаш" сообщало, что планирует поставить в США шесть РД-180 в 2020 году, однако об их транспортировке впоследствии не упоминалось.Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 16 уже использовано.НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
https://ria.ru/20201222/zapros-1590330142.html
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