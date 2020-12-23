https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html

Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Двое детей вместе с родителями погибли в среду при столкновении автомобиля Hyundai с большегрузом Volvo на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:21

2020-12-23T14:21

2020-12-23T14:21

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Двое детей вместе с родителями погибли в среду при столкновении автомобиля Hyundai с большегрузом Volvo на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила госавтоинспекция Тюменской области.По данным автоинспекциии, ДТП произошло около 12.00 (10.00 мск) на 346-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" в Уватском районе. По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска. От удара водителя иномарки выбросило из транспортного средства.

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, происшествия