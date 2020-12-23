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Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Двое детей вместе с родителями погибли в среду при столкновении автомобиля Hyundai с большегрузом Volvo на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:21
2020-12-23T14:21
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Двое детей вместе с родителями погибли в среду при столкновении автомобиля Hyundai с большегрузом Volvo на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила госавтоинспекция Тюменской области.По данным автоинспекциии, ДТП произошло около 12.00 (10.00 мск) на 346-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" в Уватском районе. По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска. От удара водителя иномарки выбросило из транспортного средства.
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тюменская область, происшествия

Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

14:21 23.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Двое детей вместе с родителями погибли в среду при столкновении автомобиля Hyundai с большегрузом Volvo на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила госавтоинспекция Тюменской области.
"Водитель автомобиля Hyundai, мужчина (отец) 1984 года рождения, скончался на месте ДТП, погибшие пассажиры: женщина (мать) 1986 года рождения и двое детей (возраст пока не установлен)", - говорится в сообщении.
По данным автоинспекциии, ДТП произошло около 12.00 (10.00 мск) на 346-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" в Уватском районе. По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска. От удара водителя иномарки выбросило из транспортного средства.
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