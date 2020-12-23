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Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил пешехода
Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил пешехода
Автомобиль управления делами правительства Алтайского края во вторник сбил женщину, которая скончалась в больнице, по предварительной информации, водитель был... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:24
2020-12-23T12:24
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Автомобиль управления делами правительства Алтайского края во вторник сбил женщину, которая скончалась в больнице, по предварительной информации, водитель был трезв, соблюдал все регламенты, сейчас его отстранили от работы, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".В автомобиле во время ДТП также находились сотрудники управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края. ДТП произошло в условиях плохой видимости - темное время суток, дорожная обстановка была сложная: метель, снег."Водителю 49 лет, из них он проработал в управделами региона 26. Сейчас он отстранен от работы – проводится служебное расследование. Также работу по ДТП ведут правоохранители. Руководство и сотрудники управления делами правительства выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.
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алтайский край, происшествия

Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил пешехода

12:24 23.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Автомобиль управления делами правительства Алтайского края во вторник сбил женщину, которая скончалась в больнице, по предварительной информации, водитель был трезв, соблюдал все регламенты, сейчас его отстранили от работы, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".

"Около 19:00 22 декабря, возвращаясь из служебной командировки из Змеиногорского района, водитель управления делами стал участником ДТП: в районе поселка Сибирская Долина была сбита женщина. Сразу была вызвана скорая помощь, пострадавшая доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась. По имеющейся предварительной информации, все необходимые регламенты были соблюдены: водитель перед выездом прошел медицинский осмотр, он был трезв, нормы работы и отдыха соблюдены, водитель вызвал скорую и полицию", - говорится в сообщении.

В автомобиле во время ДТП также находились сотрудники управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края. ДТП произошло в условиях плохой видимости - темное время суток, дорожная обстановка была сложная: метель, снег.
"Водителю 49 лет, из них он проработал в управделами региона 26. Сейчас он отстранен от работы – проводится служебное расследование. Также работу по ДТП ведут правоохранители. Руководство и сотрудники управления делами правительства выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 22:34
На севере Москвы трамвай сбил пешехода
 
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