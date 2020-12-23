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Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил пешехода

Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил пешехода

Автомобиль управления делами правительства Алтайского края во вторник сбил женщину, которая скончалась в больнице, по предварительной информации, водитель был... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:24

2020-12-23T12:24

2020-12-23T12:24

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Автомобиль управления делами правительства Алтайского края во вторник сбил женщину, которая скончалась в больнице, по предварительной информации, водитель был трезв, соблюдал все регламенты, сейчас его отстранили от работы, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".В автомобиле во время ДТП также находились сотрудники управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края. ДТП произошло в условиях плохой видимости - темное время суток, дорожная обстановка была сложная: метель, снег."Водителю 49 лет, из них он проработал в управделами региона 26. Сейчас он отстранен от работы – проводится служебное расследование. Также работу по ДТП ведут правоохранители. Руководство и сотрудники управления делами правительства выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, происшествия