Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил пешехода
БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Автомобиль управления делами правительства Алтайского края во вторник сбил женщину, которая скончалась в больнице, по предварительной информации, водитель был трезв, соблюдал все регламенты, сейчас его отстранили от работы, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
"Около 19:00 22 декабря, возвращаясь из служебной командировки из Змеиногорского района, водитель управления делами стал участником ДТП: в районе поселка Сибирская Долина была сбита женщина. Сразу была вызвана скорая помощь, пострадавшая доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась. По имеющейся предварительной информации, все необходимые регламенты были соблюдены: водитель перед выездом прошел медицинский осмотр, он был трезв, нормы работы и отдыха соблюдены, водитель вызвал скорую и полицию", - говорится в сообщении.
В автомобиле во время ДТП также находились сотрудники управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края. ДТП произошло в условиях плохой видимости - темное время суток, дорожная обстановка была сложная: метель, снег.
"Водителю 49 лет, из них он проработал в управделами региона 26. Сейчас он отстранен от работы – проводится служебное расследование. Также работу по ДТП ведут правоохранители. Руководство и сотрудники управления делами правительства выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.
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