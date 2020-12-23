https://ria.ru/20201223/draka-1590598634.html

В Мытищах произошла массовая драка

В Мытищах произошла массовая драка

Полиция ищет участников массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:39

2020-12-23T16:39

2020-12-23T19:55

россия

гумвд

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция ищет участников массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.В среду в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами во дворе одного из домов в Мытищах.Ранее в социальных сетях появилось видео с массовой дракой у одного из подмосковных жилых комплексов, на видео присутствует не менее десяти мужчин, некоторые из них с палками.Прокуратура выясняет обстоятельства массовой драки в подмосковных Мытищах и проверяет данные, что в ходе драки пострадали женщина с ребенком, сообщает надзорное ведомство региона.Проверка, проводимая полицией, также поставлена в прокуратуре на контроль.

https://ria.ru/20201123/draka-1585849159.html

россия

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия