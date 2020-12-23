В Мытищах произошла массовая драка
16:39 23.12.2020 (обновлено: 19:55 23.12.2020)
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция ищет участников массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В среду в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами во дворе одного из домов в Мытищах.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящий момент все участники конфликта устанавливаются", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях появилось видео с массовой дракой у одного из подмосковных жилых комплексов, на видео присутствует не менее десяти мужчин, некоторые из них с палками.
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Прокуратура выясняет обстоятельства массовой драки в подмосковных Мытищах и проверяет данные, что в ходе драки пострадали женщина с ребенком, сообщает надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре проверить информацию, размещенную в ряде СМИ, о травмировании местной жительницы и ее ребенка в ходе драки мигрантов в ЖК "Императорские Мытищи", - говорится в сообщении.
Проверка, проводимая полицией, также поставлена в прокуратуре на контроль.