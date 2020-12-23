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В Мытищах произошла массовая драка
В Мытищах произошла массовая драка
Полиция ищет участников массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:39
2020-12-23T19:55
россия
гумвд
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция ищет участников массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.В среду в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами во дворе одного из домов в Мытищах.Ранее в социальных сетях появилось видео с массовой дракой у одного из подмосковных жилых комплексов, на видео присутствует не менее десяти мужчин, некоторые из них с палками.Прокуратура выясняет обстоятельства массовой драки в подмосковных Мытищах и проверяет данные, что в ходе драки пострадали женщина с ребенком, сообщает надзорное ведомство региона.Проверка, проводимая полицией, также поставлена в прокуратуре на контроль.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, гумвд, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В Мытищах произошла массовая драка

16:39 23.12.2020 (обновлено: 19:55 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция ищет участников массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В среду в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами во дворе одного из домов в Мытищах.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящий момент все участники конфликта устанавливаются", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилось видео с массовой дракой у одного из подмосковных жилых комплексов, на видео присутствует не менее десяти мужчин, некоторые из них с палками.
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Прокуратура выясняет обстоятельства массовой драки в подмосковных Мытищах и проверяет данные, что в ходе драки пострадали женщина с ребенком, сообщает надзорное ведомство региона.

"Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре проверить информацию, размещенную в ряде СМИ, о травмировании местной жительницы и ее ребенка в ходе драки мигрантов в ЖК "Императорские Мытищи", - говорится в сообщении.

Проверка, проводимая полицией, также поставлена в прокуратуре на контроль.
 
РоссияГУМВДМосковская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
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