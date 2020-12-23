Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/dodon-1590546366.html
Додон предложил Санду сформировать в Молдавии переходное правительство
Додон предложил Санду сформировать в Молдавии переходное правительство
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что его преемница на этом посту Майя Санду после отставки премьера Иона Кику может сформировать... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:57
2020-12-23T12:57
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1920x0_80_0_0_032ab259968132b6fd26d1b3b8d640bd.jpg
КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что его преемница на этом посту Майя Санду после отставки премьера Иона Кику может сформировать переходное правительство или запустить процедуру подготовки к роспуску парламента, но именно переходное правительство позволит обеспечить работу всех институтов до формирования нового кабмина.Ранее премьер Молдавии Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.Он подчеркнул, что решение нужно будет принимать Санду, однако поддерживающая его Партия социалистов готова к переговорам по обоим вариантам.Ранее и сам Додон, и его преемница считали роспуск парламента единственным выходом из политического кризиса. Однако в условиях пандемии и экономического кризиса оставлять зимой страну без кабмина Додон считает неправильным.Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.Санду вступит в должность президента Молдавии 24 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sandu-1589940642.html
https://ria.ru/20201217/sandu-1589726662.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfd6cd9967b9dc853a5c74cb24415249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон предложил Санду сформировать в Молдавии переходное правительство

12:57 23.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что его преемница на этом посту Майя Санду после отставки премьера Иона Кику может сформировать переходное правительство или запустить процедуру подготовки к роспуску парламента, но именно переходное правительство позволит обеспечить работу всех институтов до формирования нового кабмина.
Ранее премьер Молдавии Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.
"Президент может сформировать переходное правительство или запустить процедуру досрочных выборов (в парламент - ред.). Переходное правительство тоже приведет к досрочным выборам, но мы обеспечим работу всех институтов государства", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что решение нужно будет принимать Санду, однако поддерживающая его Партия социалистов готова к переговорам по обоим вариантам.
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 17:11Сказано в эфире
Что будет со статусом русского языка в Молдавии при Санду?
Ранее и сам Додон, и его преемница считали роспуск парламента единственным выходом из политического кризиса. Однако в условиях пандемии и экономического кризиса оставлять зимой страну без кабмина Додон считает неправильным.
Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:00
Санду рискует ухудшить ситуацию с Приднестровьем, считает эксперт
Санду вступит в должность президента Молдавии 24 декабря.
 
Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния