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Додон предложил Санду сформировать в Молдавии переходное правительство
Додон предложил Санду сформировать в Молдавии переходное правительство
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что его преемница на этом посту Майя Санду после отставки премьера Иона Кику может сформировать... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:57
2020-12-23T12:57
2020-12-23T12:57
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что его преемница на этом посту Майя Санду после отставки премьера Иона Кику может сформировать переходное правительство или запустить процедуру подготовки к роспуску парламента, но именно переходное правительство позволит обеспечить работу всех институтов до формирования нового кабмина.Ранее премьер Молдавии Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.Он подчеркнул, что решение нужно будет принимать Санду, однако поддерживающая его Партия социалистов готова к переговорам по обоим вариантам.Ранее и сам Додон, и его преемница считали роспуск парламента единственным выходом из политического кризиса. Однако в условиях пандемии и экономического кризиса оставлять зимой страну без кабмина Додон считает неправильным.Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.Санду вступит в должность президента Молдавии 24 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sandu-1589940642.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон
заявил на брифинге, что его преемница на этом посту Майя Санду
после отставки премьера Иона Кику
может сформировать переходное правительство или запустить процедуру подготовки к роспуску парламента, но именно переходное правительство позволит обеспечить работу всех институтов до формирования нового кабмина.
Ранее премьер Молдавии Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.
"Президент может сформировать переходное правительство или запустить процедуру досрочных выборов (в парламент - ред.). Переходное правительство тоже приведет к досрочным выборам, но мы обеспечим работу всех институтов государства", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что решение нужно будет принимать Санду, однако поддерживающая его Партия социалистов готова к переговорам по обоим вариантам.
Ранее и сам Додон, и его преемница считали роспуск парламента единственным выходом из политического кризиса. Однако в условиях пандемии и экономического кризиса оставлять зимой страну без кабмина Додон считает неправильным.
Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
Санду вступит в должность президента Молдавии 24 декабря.