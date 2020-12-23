https://ria.ru/20201223/dodon-1590540029.html

Додон прокомментировал отставку премьера Молдавии

Додон прокомментировал отставку премьера Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что обсудил с подавшим в отставку премьером Ионом Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:37

2020-12-23T12:37

2020-12-23T12:37

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584823019_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_90715a1b125c513ce81cce31fc3e454a.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что обсудил с подавшим в отставку премьером Ионом Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина и отставку правительства, было решено, что "пришло время", это позволит провести досрочные выборы парламента.Ранее премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.Он подчеркнул, что на следующей неделе новый президент Майя Санду должна начать переговоры с парламентскими партиями, чтобы назначить нового премьера или запустить процесс подготовки к досрочным выборам парламента.Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sandu-1589940642.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире