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Додон прокомментировал отставку премьера Молдавии
Додон прокомментировал отставку премьера Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что обсудил с подавшим в отставку премьером Ионом Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:37
2020-12-23T12:37
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что обсудил с подавшим в отставку премьером Ионом Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина и отставку правительства, было решено, что "пришло время", это позволит провести досрочные выборы парламента.Ранее премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.Он подчеркнул, что на следующей неделе новый президент Майя Санду должна начать переговоры с парламентскими партиями, чтобы назначить нового премьера или запустить процесс подготовки к досрочным выборам парламента.Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон прокомментировал отставку премьера Молдавии

12:37 23.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что обсудил с подавшим в отставку премьером Ионом Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина и отставку правительства, было решено, что "пришло время", это позволит провести досрочные выборы парламента.
Ранее премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.
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"Отставка премьера означает отставку правительства, мы обсудили этот вопрос и решили, что пришло время. Хочу подчеркнуть, что Кику решил уйти не из-за инициированного оппозицией вотума недоверия или протестов, его уход позволит провести досрочные парламентские выборы", - заявил Додон.
Он подчеркнул, что на следующей неделе новый президент Майя Санду должна начать переговоры с парламентскими партиями, чтобы назначить нового премьера или запустить процесс подготовки к досрочным выборам парламента.
Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
 
Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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