Додон прокомментировал отставку премьера Молдавии
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что обсудил с подавшим в отставку премьером Ионом Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина и отставку правительства, было решено, что "пришло время", это позволит провести досрочные выборы парламента.
Ранее премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге, что уходит в отставку.
"Отставка премьера означает отставку правительства, мы обсудили этот вопрос и решили, что пришло время. Хочу подчеркнуть, что Кику решил уйти не из-за инициированного оппозицией вотума недоверия или протестов, его уход позволит провести досрочные парламентские выборы", - заявил Додон.
Он подчеркнул, что на следующей неделе новый президент Майя Санду должна начать переговоры с парламентскими партиями, чтобы назначить нового премьера или запустить процесс подготовки к досрочным выборам парламента.
Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.