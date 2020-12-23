https://ria.ru/20201223/deputat-1590604786.html
На Ямале в гараже нашли тело депутата
На Ямале в гараже нашли тело депутата
Проверка проводится в связи с гибелью депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, чье тело нашли в гараже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:03
2020-12-23T17:03
2020-12-23T17:03
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
надымский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек - РИА Новости. Проверка проводится в связи с гибелью депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, чье тело нашли в гараже, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.Администрация Надымского района во вторник информировала о смерти Рябцева. В муниципалитете отмечали, что он не только являлся депутатом районной думы, но и возглавлял ряд местных общественных организаций, среди которых Надымская добровольная народная дружина и "Пограничники Надыма".Представитель ведомства добавил, что тело мужчины обнаружили в гараже.В пандемию Рябцев, как подчеркивали в администрации района, в качестве добровольца доставлял продукты и лекарства пожилым ямальцам, а также пациентам, которые лечились от коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20191021/1560032930.html
надымский район
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), надымский район, происшествия