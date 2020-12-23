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На Ямале в гараже нашли тело депутата
На Ямале в гараже нашли тело депутата
Проверка проводится в связи с гибелью депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, чье тело нашли в гараже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:03
2020-12-23T17:03
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
надымский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек - РИА Новости. Проверка проводится в связи с гибелью депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, чье тело нашли в гараже, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.Администрация Надымского района во вторник информировала о смерти Рябцева. В муниципалитете отмечали, что он не только являлся депутатом районной думы, но и возглавлял ряд местных общественных организаций, среди которых Надымская добровольная народная дружина и "Пограничники Надыма".Представитель ведомства добавил, что тело мужчины обнаружили в гараже.В пандемию Рябцев, как подчеркивали в администрации района, в качестве добровольца доставлял продукты и лекарства пожилым ямальцам, а также пациентам, которые лечились от коронавируса.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), надымский район, происшествия

На Ямале в гараже нашли тело депутата

17:03 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек - РИА Новости. Проверка проводится в связи с гибелью депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, чье тело нашли в гараже, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Администрация Надымского района во вторник информировала о смерти Рябцева. В муниципалитете отмечали, что он не только являлся депутатом районной думы, но и возглавлял ряд местных общественных организаций, среди которых Надымская добровольная народная дружина и "Пограничники Надыма".
"Устанавливаются обстоятельства и причины его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении.
Представитель ведомства добавил, что тело мужчины обнаружили в гараже.
В пандемию Рябцев, как подчеркивали в администрации района, в качестве добровольца доставлял продукты и лекарства пожилым ямальцам, а также пациентам, которые лечились от коронавируса.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Надымский районПроисшествия
 
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