https://ria.ru/20201223/dannye-1590590638.html

МВД назвало сообщения, что данные из баз полиции попадут в США, абсурдом

МВД назвало сообщения, что данные из баз полиции попадут в США, абсурдом

Сообщения о недостаточной сохранности баз данных полиции и о попытках их купить "американцами" связаны с информационным давлением на МВД из-за обсуждения... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:03

2020-12-23T16:03

2020-12-23T16:03

россия

игорь зубов

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

елена драпеко

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сообщения о недостаточной сохранности баз данных полиции и о попытках их купить "американцами" связаны с информационным давлением на МВД из-за обсуждения законов, которые могут улучшить криминогенную ситуацию, заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме на обсуждении законопроекта о государственной геномной регистрации."Что касается интернета, мы много сейчас атак наблюдаем на депутатов и на нас (МВД - Прим. ред.) с попытками информационного давления о непринятии тех законов, которые реально повлекут оздоровление криминальной ситуации", - сказал Зубов в ответ на вопрос депутата о сохранности баз данных МВД.В своем вопросе депутат Елена Драпеко заявила, что в интернете "раздались опасения, что американцы собирают сейчас нашу базу данных по генотипу граждан России", а также заявила об отсутствии доверия к сохранности баз данных МВД.Информацию о том, что информация из баз данных МВД может попасть к американцам, Зубов назвал "абсурдом": "Мне даже сказать нечего, потому что это просто абсурд - в отношении того, что американцы собирают и они куда-то тащат. Я имею в виду, они собирают, но не через вот эту базу данных. Это просто технически и идеологически, как угодно, невозможно использовать".Зубов добавил, что в РФ "контингент достаточно большой ранее судимых лиц, достаточно большой контингент лиц, замешанных в преступлениях", и с принятием законопроекта о геномной регистрации "эта лазеечка будет сужаться и сужаться". Замминистра также добавил, что подобная практика существует "везде".Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации: это будут осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.Также предлагается дать определение понятию "геномная информация" как биометрические персональные данные, поскольку она "представляет собой сведения, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность".Кроме того, предлагается наделить экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации, а также "уточнить перераспределение функций по проведению государственной геномной регистрации между органами государственной власти, участвующими в реализации закона".Авторы проекта указывают, что "получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов, в том числе с использованием соответствующих информационных систем, является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений".

https://ria.ru/20201223/biomaterial-1590574849.html

https://ria.ru/20190425/1553009840.html

https://ria.ru/20190620/1555710999.html

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россия, игорь зубов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), елена драпеко, общество