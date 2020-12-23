https://ria.ru/20201223/daniya-1590487147.html
РБК: в Дании назвали дату начала укладки "Северного потока — 2"
РБК: в Дании назвали дату начала укладки "Северного потока — 2"
Трубоукладочное судно "Фортуна" начнет работу по укладке "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, сообщает РБК со РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T03:05
2020-12-23T03:05
2020-12-23T03:05
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дания
allseas
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
сша
украина
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В Дании назвали дату начала укладки "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Трубоукладочное судно "Фортуна" начнет работу по укладке "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.Как уточняет агентство, планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода. Трубоукладчику будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения, передает агентство.Как добавляет СМИ, в зоне проведения работ создадут временную запрещенную зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/sevpotok-1590205230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sevpotok-1590405714.html
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россия, дания, allseas, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, в мире, экономика