https://ria.ru/20201223/chekhiya-1590553588.html

В Чехии ужесточили ограничения по COVID-19

В Чехии ужесточили ограничения по COVID-19

В Чехии объявили пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы и ввели новые ограничения, сообщил глава Минздрава Ян Блатны. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:31

2020-12-23T13:31

2020-12-23T14:38

андрей бабиш

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ПРАГА, 23 дек — РИА Новости. В Чехии объявили пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы и ввели новые ограничения, сообщил глава Минздрава Ян Блатны.С 27 декабря будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров, аптек и служб быта. Максимально ограничивается передвижение граждан. Они могут собираться группами не более двух человек (за исключением членов одной семьи). Также продлен комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 (ранее было с 23:00).С 18 декабря в республике закрыты кафе, рестораны, гостиницы, учреждения культуры и спорткомплексы.С этого же дня начались продленные школьные каникулы. После них, с 4 января, школы и вузы будут работать дистанционно, кроме двух младших классов. Также останутся открытыми детсады. Кроме того, во вторник парламент по просьбе правительства продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 22 января 2021 года. Как ранее сообщил премьер Андрей Бабиш, всем предпринимателям, пострадавшим от запретительных мер, выплатят компенсации.Союз медработников республики призвал сограждан отказаться от традиционной рождественской встречи со старшими родственниками из-за опасности заразить их.По словам Бабиша, 27 декабря ожидается получение первой партии вакцины от COVID-19. Сначала смогут привиться пожилые люди, пациенты клиник и постояльцы домов престарелых, а также медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом. Кроме того, по словам премьера, он и некоторые другие министры публично сделают прививки, чтобы подать пример. Массовая вакцинация начнется с февраля 2021 года, в первом квартале она охватит около миллиона жителей.За вторник в Чехии зарегистрировали 10 821 новый случай коронавируса, что почти на три тысячи больше, чем в тот же день неделей ранее. Всего в стране 88 722 больных, из которых 4782 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 646,3 тысячи человек, выздоровели 546,9 тысячи, скончались 10 664 человека.Ранее локдауны объявили в Германии, Австрии и Словакии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586040631.html

https://ria.ru/20200128/1563924730.html

чехия

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