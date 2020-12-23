https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html

Буддисты просят учесть их поправки в закон "Об аттестации духовенства"

Буддисты просят учесть их поправки в закон "Об аттестации духовенства"

Ряд российских буддийских организаций обеспокоены началом принятия перед Новым годом законопроекта "об аттестации духовенства" без учета их мнения и просят... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:14

2020-12-23T15:14

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости, Артем Буденный, Ольга Липич. Ряд российских буддийских организаций обеспокоены началом принятия перед Новым годом законопроекта "об аттестации духовенства" без учета их мнения и просят профильный комитет Госдумы организовать встречу с представителями конфессий перед рассмотрением документа во втором чтении. Соответствующие обращения буддистов поступили в РИА Новости.Резонансный законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений", получивший в обиходе краткое название "об аттестации духовенства", предусматривает необходимость таковой в России для священнослужителей, учившихся за рубежом. Он подготовлен думским Комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений под руководством Сергея Гаврилова и принят в первом чтении 15 декабря. Второе чтение, уточнили в комитете, должно состояться согласно регламенту - в течение 30 дней после первого."Крайне желательно, чтобы до второго чтения Госдума предоставила религиозным организациям формулировки предлагаемых поправок и провела с нами встречу для их детального обсуждения. После внесения законопроекта мы уже направляли предложения в Госдуму, после чего я участвовал во встрече комиссии по законодательству при Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. Было заявлено, что мнения религиозных конфессий будут учтены ко второму чтению. Мы надеемся, что в Госдуме самым внимательным образом отнесутся к направленным нами предложениям", - заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, старший администратор Центрального хурула республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелюнг (в миру Сергей Киришов).Начало принятияЗаконопроект был внесен в Госдуму в июле 2020 года. В нынешней редакции он предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях. Иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".Однако предложенный метод вызвал негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за границей. Также озабоченность в связи с законопроектом выразили мусульманские, еврейские, протестантские, католические организации. На необходимость согласовать законопроект со всеми традиционными конфессиями обратили внимание и в Русской православной церкви.В сентябре 2020 года Совет Госдумы отложил первое чтение законопроекта, чтобы "провести дополнительные консультации с представителями конфессий".Но к рассмотрению и принятию в первом чтении 15 декабря текст законопроекта не претерпел изменений, признали в пресс-службе профильного комитета ГД.Ко второму же чтению законодатели обещали дополнить документ нормой о том, что "представителям духовенства, а также персоналу религиозных организаций, которые уже ведут свою деятельность в РФ, не нужно будет проходить переаттестацию". Также в комитете заверили, что "ведут консультации с представителями конфессий" и держат их в курсе поправок, которые готовятся ко второму чтению.Реакция буддистовПо словам вице-президента Объединения буддистов Калмыкии Йонтен-гелюнга, то, что закон не будет иметь "обратной силы" и не распространится на тех, кто уже преподает и проповедует, - "только половина решения проблемы". А от ее решения зависит дальнейшая судьба российского буддизма, традиционно опирающегося в вопросах образования на ведущие монастырские университеты, расположенные в Индии и других странах, пояснил Йонтен-гелюнг.Он сообщил, что "в России нет высших буддийских образовательных учреждений, получивших госаккредитацию, а все лучшие учебные заведения, готовящие буддийских священнослужителей и ученых-философов, находятся за рубежом". "Этот законопроект создает парадоксальную ситуацию: те, кто получает образование в России, которое существует у нас пока в весьма усеченной форме и не во всех буддийских регионах, смогут преподавать и проповедовать, а те, кто получил серьезное философское образование за рубежом, должны будут доучиваться в России. Во-первых, такое "доучивание" – лишняя трата времени. Во-вторых, кто и что будет преподавать на курсах переподготовки в России людям, которые уже получили высшее религиозное образование?" - сказал Йонтен-гелюнг.Не понятно также, добавил он, будет ли учтено важное замечание буддистов о том, что аттестация не должна касаться религиозных деятелей, которые приезжают в Россию с краткосрочными визитами – до 90 дней. "Иначе этот закон делает невозможным визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма", - подчеркнул калмыцкий религиозный деятель."Мы понимаем, что государство пытается поставить заслон от экстремизма. Но уже есть законы на тот случай, если, например, какой-то проповедник продвигает экстремистские идеи. От нового закона пострадают не экстремисты, которые действуют подпольно, а добросовестные организации, которые и так сотрудничают с государством", - заключил собеседник агентства.Не скрывают своей озабоченности и руководители крупных буддийских организаций, официально зарегистрированных в Москве. Учредитель Московского буддийского центра "Еше корло" Илья Бершин, который также ранее направлял в Госдуму замечания к законопроекту, отметил, что документ был принят в первом чтении "буквально в канун Нового года", "несмотря на просьбу буддийских организаций существенно отложить принятие закона". "Это усложнит работу по согласованию позиции", - считает Бершин.Он подчеркнул, что от законодателей "нет реакции и на предложение о создании перечня иностранных религиозных образовательных учреждений, на выпускников которых также не будут распространяться вышеуказанные требования" нового закона. "Без этих поправок восстановление буддизма на территории Российской Федерации становится в принципе невозможным", - заявил Бершин.А в Московском буддийском центре "Ганден Тендар Линг" призвали верующих молиться для "обретения лучшего законодательства". "Этот закон может оставить нас без учителей", - предостерег директор центра Андрей Ломоносов."Основной наш учитель геше-лхарамба Дакпа Джампа больше 20 лет учился в одном из лучших монастырей тибетского буддизма, сдавал сложнейшие публичные экзамены перед сотнями монахов и высоких лам, на которых требовалось, например, без ошибок процитировать наизусть заданный фрагмент из того или иного философского трактата. Он хранит как монах несколько сотен обетов. Требования к знаниям и этическому поведению таких монахов-учителей намного превышают требования, знакомые нам в привычной образовательной системе. Кто и как будет его в России экзаменовать? Оценивать его этичность?", - спрашивает Ломоносов.По словам президента Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александра Бугаева, духовные лидеры разных школ и направлений буддизма, проживающие в зарубежных странах, не могут находиться в России постоянно, но их визиты крайне важны для верующих. Поэтому закон в нынешнем виде "фактически блокирует деятельность буддийских организаций, официальный статус и устав которых утверждены Минюстом"."Кажется, в Госдуме не понимают или не хотят услышать, что кроме Бурятии, Калмыкии и Тувы в России огромное количество буддистов и представляющих их организаций. В текущей редакции проект поправок может привести к конфликту, который спровоцирует раскол общества, не учитываются интересы большого числа верующих", - заявил он.Обещания законодателейКомментируя сложившуюся ситуацию РИА Новости, глава профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что в комитете "внимательно относятся ко всем поступившим предложениям от традиционных конфессий России, в частности, от буддистской общины", и "их предложения по существу планируется учесть при подготовке законопроекта во втором чтении".По его словам, комитет знает, что в России у некоторых конфессий нет своих духовных образовательных организаций и что у буддистов нет собственного направления в научной специальности – теологии."В настоящий момент принята только общая концепция законопроекта. Данная проблема будет обсуждаться и, безусловно, будет решена с учетом мнения религиозных организаций. Я думаю, что аттестацию будут проводить не федеральные университеты, а централизованные религиозные организации соответствующей конфессии. Федеральные университеты будут только реализовывать программы дополнительного профессионального образования", - сказал Гаврилов.Также, по его словам, комитет рассмотрит и вопрос об аттестации иностранных религиозных лидеров, которые посещают Россию с краткосрочными визитами. Он отметил, что из закона уберут положение о преподавании. "Нормы закона будут распространяться на священнослужителей, прибывших в нашу страну для осуществления религиозного служения, т.е. совершения религиозных обрядов и церемоний. Чтение лекций не относится к религиозной деятельности, соответственно нормы закона на это не будут распространяться", - заверил Гаврилов.Представители духовенства подпадают под действие закона, пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета, если речь идет об их "постоянной и систематической религиозной деятельности" в России. "Если человек приезжает с визитом в Россию (режим временного пребывания), чтобы, например, участвовать в богослужениях, действие этого закона на него не распространяется, то есть ему не придется аттестовываться и получать дополнительное образование в России", - сказали в пресс-службе.При этом остается открытым вопрос об аттестации духовенства из числа граждан России, которое получает духовное образование за рубежом, и которое будет постоянно проживать и вести религиозную деятельность в России. Работа ведется и по этому вопросу, заверили в комитете.

https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html

https://ria.ru/20200922/attestatsiya-1577593561.html

https://ria.ru/20200918/attestatsiya--1577460308.html

https://ria.ru/20200921/pyatidesyatniki-1577570952.html

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