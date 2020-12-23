https://ria.ru/20201223/bronirovanie-1590580638.html

ЕС обязал сайты онлайн-бронирования предоставлять больше данных туристам

ЕС обязал сайты онлайн-бронирования предоставлять больше данных туристам

В объявлениях на сайтах-агрегаторах туристических услуг в ЕС будет содержаться больше информации, которая поможет пользователю сделать осознанный выбор,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:24

2020-12-23T17:24

2020-12-23T17:24

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В объявлениях на сайтах-агрегаторах туристических услуг в ЕС будет содержаться больше информации, которая поможет пользователю сделать осознанный выбор, сообщает "ЕвроПульс".Речь идет о двух платформах — Booking.com и Expedia Group, куда входят сервисы поиска жилья (HomeAway, Hotels.com), проката автомобилей CarRentals.com или поиска билетов CheapTickets, Trivago.В Европе эти сайты будут обязаны показывать дополнительную информацию об услуге: является ли продавец частным лицом или компанией, а также общую сумму, которую должен заплатить клиент со всеми сборами и дополнительными расходами. Кроме того, пользователям покажут, какие предложения на сайте получают приоритет благодаря покупке рекламы.Еще платформы начнут постоянно мониторить цены предложений, и эта информация тоже будет доступна пользователям. Благодаря ей можно распознать фейковую скидку.Недавно европейские города потребовали от властей ЕС обязать подобные туристические сайты теснее сотрудничать с местными властями, чтобы контролировать число гостей в жилых районах. Например, администрации территорий настаивают на том, чтобы онлайн-сервисы предоставляли информацию о сделках местным властям и несли ответственность за нарушения правил сдачи жилья в краткосрочную аренду наряду с арендодателями.

https://ria.ru/20200922/evropa-1577589907.html

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