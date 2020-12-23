Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/britaniya-1590621552.html
СМИ: Британия и Евросоюз договорились по торговой сделке
СМИ: Британия и Евросоюз договорились по торговой сделке
Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:09
2020-12-23T18:20
brexit
евросоюз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135124_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_8f785dcf9cfd8041043799109b282fce.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.Спустя несколько минут Пайк привел слова других правительственных источников, которые призвали к осторожности в выводах: "Мы все еще ведем переговоры".
https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135124_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_3f4a81db67bde0f52f3698d2b126fbcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
brexit, евросоюз, великобритания, в мире

СМИ: Британия и Евросоюз договорились по торговой сделке

18:09 23.12.2020 (обновлено: 18:20 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута", - написал Пайк в Twitter.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 14:41
Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit
Спустя несколько минут Пайк привел слова других правительственных источников, которые призвали к осторожности в выводах: "Мы все еще ведем переговоры".
 
BrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния