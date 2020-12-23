https://ria.ru/20201223/britaniya-1590621552.html
СМИ: Британия и Евросоюз договорились по торговой сделке
СМИ: Британия и Евросоюз договорились по торговой сделке
Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:09
2020-12-23T18:09
2020-12-23T18:20
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.Спустя несколько минут Пайк привел слова других правительственных источников, которые призвали к осторожности в выводах: "Мы все еще ведем переговоры".
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brexit, евросоюз, великобритания, в мире