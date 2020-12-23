https://ria.ru/20201223/brexit-1590629283.html
Источник в ЕС: переговоры с Британией находятся в завершающей стадии
Источник в ЕС: переговоры с Британией находятся в завершающей стадии
Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:51
2020-12-23T18:51
2020-12-23T18:57
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БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости источник в ЕС.Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
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