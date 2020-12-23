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Источник в ЕС: переговоры с Британией находятся в завершающей стадии
Источник в ЕС: переговоры с Британией находятся в завершающей стадии
Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:51
2020-12-23T18:57
брюссель
лондон
brexit
евросоюз
великобритания
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости источник в ЕС.Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
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брюссель, лондон, brexit, евросоюз, великобритания, в мире

Источник в ЕС: переговоры с Британией находятся в завершающей стадии

18:51 23.12.2020 (обновлено: 18:57 23.12.2020)
 
© AP Photo / Olivier HosletСотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости источник в ЕС.

"Мы сейчас находимся на завершающей стадии", - ответил он на вопрос о состоянии переговоров.

Сотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:33
Кремль не будет вмешиваться в действия Британии по Brexit
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
 
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