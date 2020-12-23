https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html
Британский эксперт рассказал о трудностях, ожидающих страну после Brexit
Британский эксперт рассказал о трудностях, ожидающих страну после Brexit
Европу и Британию ждут фундаментальные перемены вне зависимости от того, удастся ли сторонам заключить торговое соглашение, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:00
2020-12-23T18:00
2020-12-23T23:30
выход британии из евросоюза
евросоюз
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Европу и Британию ждут фундаментальные перемены вне зависимости от того, удастся ли сторонам заключить торговое соглашение, рассказал РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже истек. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается мало времени для поиска компромиссов."(Неясно – ред.) удастся или нет Британии согласовать соглашение о свободной торговле с ЕС, но совершенно ясно, что с 1 января будут происходить фундаментальные перемены. Чтобы воспользоваться преимуществами любого соглашения о свободной торговле, британским экспортерам потребуется доказать, что они способны на выполнение "правила происхождения" (приписывание товара к стране-производителю для определения его происхождения – ред.). Обратное, конечно, справедливо и для европейских компаний, ищущих способы экспортировать товары в Британию", - сказал эксперт.По его словам, даже при наличии торгового соглашения компании, особенно небольшие, столкнутся со значительными сложностями при оформлении продукции для экспорта."Это означает значительный объем дополнительной бумажной работы, и для компаний в некоторых секторах это приведет к небывалому росту расходов... Но даже и без этого компаниям, которые поставляют товары из Британии во Францию, потребуется заполнять обычные таможенные декларации", - рассказал профессор.По его словам, отсутствие соглашения о свободной торговле создаст другие дополнительные проблемы."В частности, введение пошлин приведет к значительному росту цен на продукты питания в Британии и сделает британскую сельскохозяйственную продукцию неконкурентоспособной с точки зрения экспортных перспектив. Подобное справедливо и для промышленных секторов, которые столкнутся с повышенными пошлинами, в частности, это автомобильная промышленность. В этом случае, скорее всего, с первого же дня возникнут проблемы с сертификацией и обменом данными", - сказал собеседник агентства.Трудности возникнут, по его словам, и из-за несогласованности единых стандартов в финансовой и цифровой сферах, а также из-за прекращения действия для британских компаний единой лицензии на перемещение грузов по европейским дорогам."В долгосрочной перспективе обе стороны, вероятно, переживут медленный экономический рост в результате менее тесных связей, но в этом будет наблюдаться асимметрия, так как Британия пострадает больше, чем Евросоюз", - сказал эксперт.Он отметил, что существует также несколько областей, перспектива которых неясна и будет полностью зависеть от "точных контуров" соглашения о свободной торговле."В частности, это правила, касающиеся санитарных и фитосанитарных стандартов, конкретные детали "правил происхождения", а также роли европейских и британских регуляторов. Остается и нетривиальный вопрос (использования британскими компаниями – ред.) общей лицензии (на перемещение грузов по дорогам ЕС – ред.)", - сказал де Рюйтер.На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.Ранее де Рюйтер рассказал РИА Новости, что вероятность заключения соглашения в установленные сроки крайне мала, и стороны могут "разойтись" без сделки. Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласия между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал рыболовство, трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.Он отметил, что голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.Если договориться не получится, Британия и ЕС восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров.
https://ria.ru/20201223/brexit-1590430324.html
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выход британии из евросоюза, евросоюз, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Европу и Британию ждут фундаментальные перемены вне зависимости от того, удастся ли сторонам заключить торговое соглашение, рассказал РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже истек. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается мало времени для поиска компромиссов.
"(Неясно – ред.) удастся или нет Британии согласовать соглашение о свободной торговле с ЕС, но совершенно ясно, что с 1 января будут происходить фундаментальные перемены. Чтобы воспользоваться преимуществами любого соглашения о свободной торговле, британским экспортерам потребуется доказать, что они способны на выполнение "правила происхождения" (приписывание товара к стране-производителю для определения его происхождения – ред.). Обратное, конечно, справедливо и для европейских компаний, ищущих способы экспортировать товары в Британию", - сказал эксперт.
По его словам, даже при наличии торгового соглашения компании, особенно небольшие, столкнутся со значительными сложностями при оформлении продукции для экспорта.
"Это означает значительный объем дополнительной бумажной работы, и для компаний в некоторых секторах это приведет к небывалому росту расходов... Но даже и без этого компаниям, которые поставляют товары из Британии во Францию, потребуется заполнять обычные таможенные декларации", - рассказал профессор.
По его словам, отсутствие соглашения о свободной торговле создаст другие дополнительные проблемы.
"В частности, введение пошлин приведет к значительному росту цен на продукты питания в Британии и сделает британскую сельскохозяйственную продукцию неконкурентоспособной с точки зрения экспортных перспектив. Подобное справедливо и для промышленных секторов, которые столкнутся с повышенными пошлинами, в частности, это автомобильная промышленность. В этом случае, скорее всего, с первого же дня возникнут проблемы с сертификацией и обменом данными", - сказал собеседник агентства.
Трудности возникнут, по его словам, и из-за несогласованности единых стандартов в финансовой и цифровой сферах, а также из-за прекращения действия для британских компаний единой лицензии на перемещение грузов по европейским дорогам.
"В долгосрочной перспективе обе стороны, вероятно, переживут медленный экономический рост в результате менее тесных связей, но в этом будет наблюдаться асимметрия, так как Британия пострадает больше, чем Евросоюз", - сказал эксперт.
Он отметил, что существует также несколько областей, перспектива которых неясна и будет полностью зависеть от "точных контуров" соглашения о свободной торговле.
"В частности, это правила, касающиеся санитарных и фитосанитарных стандартов, конкретные детали "правил происхождения", а также роли европейских и британских регуляторов. Остается и нетривиальный вопрос (использования британскими компаниями – ред.) общей лицензии (на перемещение грузов по дорогам ЕС – ред.)", - сказал де Рюйтер.
На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.
Ранее де Рюйтер рассказал РИА Новости, что вероятность заключения соглашения в установленные сроки крайне мала, и стороны могут "разойтись" без сделки. Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласия между Лондоном
и Брюсселем
, де Рюйтер назвал рыболовство, трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.
Он отметил, что голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.
Если договориться не получится, Британия и ЕС восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров.