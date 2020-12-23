https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html

Британский эксперт рассказал о трудностях, ожидающих страну после Brexit

Британский эксперт рассказал о трудностях, ожидающих страну после Brexit

Европу и Британию ждут фундаментальные перемены вне зависимости от того, удастся ли сторонам заключить торговое соглашение, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:00

2020-12-23T18:00

2020-12-23T23:30

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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Европу и Британию ждут фундаментальные перемены вне зависимости от того, удастся ли сторонам заключить торговое соглашение, рассказал РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже истек. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается мало времени для поиска компромиссов."(Неясно – ред.) удастся или нет Британии согласовать соглашение о свободной торговле с ЕС, но совершенно ясно, что с 1 января будут происходить фундаментальные перемены. Чтобы воспользоваться преимуществами любого соглашения о свободной торговле, британским экспортерам потребуется доказать, что они способны на выполнение "правила происхождения" (приписывание товара к стране-производителю для определения его происхождения – ред.). Обратное, конечно, справедливо и для европейских компаний, ищущих способы экспортировать товары в Британию", - сказал эксперт.По его словам, даже при наличии торгового соглашения компании, особенно небольшие, столкнутся со значительными сложностями при оформлении продукции для экспорта."Это означает значительный объем дополнительной бумажной работы, и для компаний в некоторых секторах это приведет к небывалому росту расходов... Но даже и без этого компаниям, которые поставляют товары из Британии во Францию, потребуется заполнять обычные таможенные декларации", - рассказал профессор.По его словам, отсутствие соглашения о свободной торговле создаст другие дополнительные проблемы."В частности, введение пошлин приведет к значительному росту цен на продукты питания в Британии и сделает британскую сельскохозяйственную продукцию неконкурентоспособной с точки зрения экспортных перспектив. Подобное справедливо и для промышленных секторов, которые столкнутся с повышенными пошлинами, в частности, это автомобильная промышленность. В этом случае, скорее всего, с первого же дня возникнут проблемы с сертификацией и обменом данными", - сказал собеседник агентства.Трудности возникнут, по его словам, и из-за несогласованности единых стандартов в финансовой и цифровой сферах, а также из-за прекращения действия для британских компаний единой лицензии на перемещение грузов по европейским дорогам."В долгосрочной перспективе обе стороны, вероятно, переживут медленный экономический рост в результате менее тесных связей, но в этом будет наблюдаться асимметрия, так как Британия пострадает больше, чем Евросоюз", - сказал эксперт.Он отметил, что существует также несколько областей, перспектива которых неясна и будет полностью зависеть от "точных контуров" соглашения о свободной торговле."В частности, это правила, касающиеся санитарных и фитосанитарных стандартов, конкретные детали "правил происхождения", а также роли европейских и британских регуляторов. Остается и нетривиальный вопрос (использования британскими компаниями – ред.) общей лицензии (на перемещение грузов по дорогам ЕС – ред.)", - сказал де Рюйтер.На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.Ранее де Рюйтер рассказал РИА Новости, что вероятность заключения соглашения в установленные сроки крайне мала, и стороны могут "разойтись" без сделки. Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласия между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал рыболовство, трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.Он отметил, что голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.Если договориться не получится, Британия и ЕС восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров.

https://ria.ru/20201223/brexit-1590430324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/london-1590567469.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/brexit-1589188889.html

https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/1590268592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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