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В "Ростехе" рассказали о двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА
В "Ростехе" рассказали о двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА
Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:09
2020-12-23T10:12
объединенная двигателестроительная корпорация
алексей криворучко
ростех
безопасность
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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.По словам Соболева, эта силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК."Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", — отметил он, добавив, что в следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей.Генеральный конструктор предприятия Павел Чупин, со своей стороны, рассказал, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят самолету совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
https://ria.ru/20201223/drony-misheni-1590498051.html
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объединенная двигателестроительная корпорация, алексей криворучко, ростех, безопасность

В "Ростехе" рассказали о двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА

09:09 23.12.2020 (обновлено: 10:12 23.12.2020)
 
© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80) - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Минобороны России
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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.

"Первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", — сказал он.

По словам Соболева, эта силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.
"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", — отметил он, добавив, что в следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей.
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Генеральный конструктор предприятия Павел Чупин, со своей стороны, рассказал, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.

"Что касается летающей лаборатории, то фактически нормативная документация подразумевает проведение испытаний двигателя как на летающей лаборатории, так и на специальных стендах ТБК — термобарокамера, которая воспроизводит высотные условия <…> Может быть принято любое решение — как проведение испытаний на стендах ЦИАМ, так и в составе летающей лаборатории", — сказал он.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят самолету совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияАлексей КриворучкоРостехБезопасность
 
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