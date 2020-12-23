https://ria.ru/20201223/bombardirovschik-1590498723.html
В "Ростехе" рассказали о двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА
В "Ростехе" рассказали о двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА
Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:09
2020-12-23T09:09
2020-12-23T10:12
объединенная двигателестроительная корпорация
алексей криворучко
ростех
безопасность
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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.По словам Соболева, эта силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК."Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", — отметил он, добавив, что в следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей.Генеральный конструктор предприятия Павел Чупин, со своей стороны, рассказал, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят самолету совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
https://ria.ru/20201223/drony-misheni-1590498051.html
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объединенная двигателестроительная корпорация, алексей криворучко, ростех, безопасность
САМАРА, 23 дек — РИА Новости.
Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию
"Ростеха
"). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.
"Первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", — сказал он.
По словам Соболева, эта силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.
"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", — отметил он, добавив, что в следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей.
Генеральный конструктор предприятия Павел Чупин, со своей стороны, рассказал, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.
"Что касается летающей лаборатории, то фактически нормативная документация подразумевает проведение испытаний двигателя как на летающей лаборатории, так и на специальных стендах ТБК — термобарокамера, которая воспроизводит высотные условия <…> Может быть принято любое решение — как проведение испытаний на стендах ЦИАМ, так и в составе летающей лаборатории", — сказал он.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят самолету совершать полеты продолжительностью до 30 часов.