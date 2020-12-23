https://ria.ru/20201223/biomaterial-1590574849.html

В МВД рассказали о процедуре взятия биоматериала у подозреваемых

В МВД рассказали о процедуре взятия биоматериала у подозреваемых

Взятие биологического материала у подозреваемых и осужденных будет аналогичным взятию мазка на коронавирус, заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме на... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:01

2020-12-23T15:01

2020-12-23T15:01

россия

игорь зубов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взятие биологического материала у подозреваемых и осужденных будет аналогичным взятию мазка на коронавирус, заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме на обсуждении законопроекта о государственной геномной регистрации.Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации: это будут осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.Также предлагается дать определение понятию "геномная информация" как биометрические персональные данные, поскольку она "представляет собой сведения, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность".Кроме того, предлагается наделить экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации, а также "уточнить перераспределение функций по проведению государственной геномной регистрации между органами государственной власти, участвующими в реализации закона".Авторы проекта указывают, что "получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов в том числе с использованием соответствующих информационных систем является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений".

https://ria.ru/20200606/1572556678.html

https://ria.ru/20190620/1555710999.html

https://ria.ru/20190425/1553009840.html

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россия, игорь зубов, госдума рф, общество