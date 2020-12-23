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Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане
Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане
Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:36
2020-12-23T22:59
республика северная осетия - алания
теракт в беслане (2004)
беслан
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города."Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу", — сказал собеседник агентства.Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья.Причины ее смерти пока не уточняются.Жертвами теракта в бесланской школе стали 334 человека, в том числе 186 детей. 1 сентября 2004 года террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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республика северная осетия - алания, теракт в беслане (2004), беслан, общество

Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане

22:36 23.12.2020 (обновлено: 22:59 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкЖители зажигают свечи во дворе бывшей 1-й Бесланской школы в память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года
Жители зажигают свечи во дворе бывшей 1-й Бесланской школы в память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу", — сказал собеседник агентства.
Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.
Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья.
Причины ее смерти пока не уточняются.
Жертвами теракта в бесланской школе стали 334 человека, в том числе 186 детей. 1 сентября 2004 года террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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