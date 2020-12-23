https://ria.ru/20201223/beslan-1590651652.html

Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане

Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане

Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T22:36

2020-12-23T22:36

2020-12-23T22:59

республика северная осетия - алания

теракт в беслане (2004)

беслан

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города."Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу", — сказал собеседник агентства.Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья.Причины ее смерти пока не уточняются.Жертвами теракта в бесланской школе стали 334 человека, в том числе 186 детей. 1 сентября 2004 года террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

https://ria.ru/20191210/1562223361.html

беслан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика северная осетия - алания, теракт в беслане (2004), беслан, общество