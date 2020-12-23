https://ria.ru/20201223/benzin-1590531203.html

Песков заявил о стабильности цен на бензин в России

Песков заявил о стабильности цен на бензин в России

Цены на бензин в РФ стабильные, таких вопросов на пресс-конфренцию президента РФ Владимира Путина не поступало, россиян волновали вопросы газификации последней... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:03

2020-12-23T12:03

2020-12-23T12:16

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Цены на бензин в РФ стабильные, таких вопросов на пресс-конфренцию президента РФ Владимира Путина не поступало, россиян волновали вопросы газификации последней мили, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В этом году нет ничего по ценам на бензин, цены все-таки были стабильными на топливо", - сказал Песков, отвечая на вопросы на всероссийской премии "Медиатэк 2020", проходящей на площадке МИА Россия сегодня.В то же время он добавил, что вопросы газификации "последней мили" интересует большинство регионов. По его словам, проблема эта поэтапно реализуется. Пресс-секретарь президента также уточнил, что россиян в этом году интересовали и вопросы ЖКХ, обеспечения теплом домов.

https://ria.ru/20201222/benzin-1590313789.html

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дмитрий песков, владимир путин, экономика