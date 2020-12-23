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Голикова заявила о необходимости вдвое снизить уровень бедности в стране
Голикова заявила о необходимости вдвое снизить уровень бедности в стране
Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить вдвое к показателям 2017 года, количество бедных должно снизиться на 9,6 миллиона человек, заявила... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:24
2020-12-23T14:32
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить вдвое к показателям 2017 года, количество бедных должно снизиться на 9,6 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в 2 раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек",- сказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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татьяна голикова, общество

Голикова заявила о необходимости вдвое снизить уровень бедности в стране

14:24 23.12.2020 (обновлено: 14:32 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Т. Голикова провела совещание с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ
Вице-премьер РФ Т. Голикова провела совещание с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить вдвое к показателям 2017 года, количество бедных должно снизиться на 9,6 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в 2 раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек",- сказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 12:57Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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