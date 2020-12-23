https://ria.ru/20201223/bednost-1590565843.html
Голикова заявила о необходимости вдвое снизить уровень бедности в стране
Голикова заявила о необходимости вдвое снизить уровень бедности в стране
Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить вдвое к показателям 2017 года, количество бедных должно снизиться на 9,6 миллиона человек, заявила... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:24
2020-12-23T14:24
2020-12-23T14:32
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить вдвое к показателям 2017 года, количество бедных должно снизиться на 9,6 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в 2 раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек",- сказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20201217/bednost-1589666010.html
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