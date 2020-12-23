Байден призвал Трампа расследовать приписываемые России "кибератаки"
04:35 23.12.2020 (обновлено: 04:39 23.12.2020)
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на ведомства Соединенных Штатов, сообщает CNN.
"Произошла крупная атака против американских ведомств, хотя многое мы еще не знаем, но мы знаем одно — это представляет большой риск для национальной безопасности. <…> Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом. <…> Нужно дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за эту атаку", — сказал Байден.
Избранный глава государства напомнил, что ранее госсекретарь США Майк Помпео и генеральный прокурор Уильям Барр заявили о "причастности России" в хакерских атаках на американские органы госвласти.
"Но администрация Трампа должна официально установить авторство (атаки. — Прим. ред.)", — добавил Байден.
Также демократ указал, что Трамп "несет ответственность за защиту американских интересов" на протяжении еще четырех недель, пока республиканец остается действующим президентом.
Как заявил американский госсекретарь Майк Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент Дональд Трамп отметил, что за этой хакерской атакой могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.
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