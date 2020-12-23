https://ria.ru/20201223/bayden-1590488465.html

Байден призвал Трампа расследовать приписываемые России "кибератаки"

Байден призвал Трампа расследовать приписываемые России "кибератаки"

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на ведомства Соединенных... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T04:35

2020-12-23T04:35

2020-12-23T04:39

россия

майк помпео

дональд трамп

джо байден

китай

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на ведомства Соединенных Штатов, сообщает CNN.Избранный глава государства напомнил, что ранее госсекретарь США Майк Помпео и генеральный прокурор Уильям Барр заявили о "причастности России" в хакерских атаках на американские органы госвласти.Также демократ указал, что Трамп "несет ответственность за защиту американских интересов" на протяжении еще четырех недель, пока республиканец остается действующим президентом.Как заявил американский госсекретарь Майк Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент Дональд Трамп отметил, что за этой хакерской атакой могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201214/kaberataki-1589051539.html

https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1587043274.html

россия

китай

сша

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россия, майк помпео, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире