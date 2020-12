https://ria.ru/20201223/almodovar-1590471446.html

Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года

Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net.

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net.В его списке есть ленты, которые встречаются и у других экспертов, такие как "Первая корова" Келли Райхардт, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, а также некоторые картины, о которых говорили значительно меньше.Так, например "Меня здесь больше нет" ("No Longer Here") Фернандо Фрайэса и "Маленький Джо" ("Little Joe") Джессики Хауснер – получили хорошие отзывы критиков, но их мало обсуждали. Они не могут похвастаться звездным составом или режиссерами, но обе заслуживают внимания."Меня здесь больше нет" Альмодовар назвал "неожиданным мексиканским фильмом с невероятно очаровательным главным героем". Он похвалил операторскую работу и саундтрек.В списке Альмодовара также "Дьявол всегда здесь", "Художник и вор" и "Глотай".

