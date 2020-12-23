https://ria.ru/20201223/almodovar-1590471446.html
Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года
Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года
Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T04:53
2020-12-23T04:53
2020-12-23T04:53
тильда суинтон
культура
кино и сериалы
новости культуры
педро альмодовар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155803/88/1558038887_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_019592f2c61c38e48dc5964a31673b72.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net.В его списке есть ленты, которые встречаются и у других экспертов, такие как "Первая корова" Келли Райхардт, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, а также некоторые картины, о которых говорили значительно меньше.Так, например "Меня здесь больше нет" ("No Longer Here") Фернандо Фрайэса и "Маленький Джо" ("Little Joe") Джессики Хауснер – получили хорошие отзывы критиков, но их мало обсуждали. Они не могут похвастаться звездным составом или режиссерами, но обе заслуживают внимания."Меня здесь больше нет" Альмодовар назвал "неожиданным мексиканским фильмом с невероятно очаровательным главным героем". Он похвалил операторскую работу и саундтрек.В списке Альмодовара также "Дьявол всегда здесь", "Художник и вор" и "Глотай".
https://ria.ru/20201203/kino-1587378626.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155803/88/1558038887_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_6e0ce7e5bb691ca999b95720e4e4a136.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тильда суинтон, кино и сериалы, новости культуры, педро альмодовар
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости
. Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает
playlist.net.
В его списке есть ленты, которые встречаются и у других экспертов, такие как "Первая корова" Келли Райхардт, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, а также некоторые картины, о которых говорили значительно меньше.
Так, например "Меня здесь больше нет" ("No Longer Here") Фернандо Фрайэса и "Маленький Джо" ("Little Joe") Джессики Хауснер – получили хорошие отзывы критиков, но их мало обсуждали. Они не могут похвастаться звездным составом или режиссерами, но обе заслуживают внимания.
"Меня здесь больше нет" Альмодовар назвал "неожиданным мексиканским фильмом с невероятно очаровательным главным героем". Он похвалил операторскую работу и саундтрек.
В списке Альмодовара также "Дьявол всегда здесь", "Художник и вор" и "Глотай".