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https://ria.ru/20201223/almodovar-1590471446.html
Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года
Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года
Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T04:53
2020-12-23T04:53
тильда суинтон
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кино и сериалы
новости культуры
педро альмодовар
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net.В его списке есть ленты, которые встречаются и у других экспертов, такие как "Первая корова" Келли Райхардт, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, а также некоторые картины, о которых говорили значительно меньше.Так, например "Меня здесь больше нет" ("No Longer Here") Фернандо Фрайэса и "Маленький Джо" ("Little Joe") Джессики Хауснер – получили хорошие отзывы критиков, но их мало обсуждали. Они не могут похвастаться звездным составом или режиссерами, но обе заслуживают внимания."Меня здесь больше нет" Альмодовар назвал "неожиданным мексиканским фильмом с невероятно очаровательным главным героем". Он похвалил операторскую работу и саундтрек.В списке Альмодовара также "Дьявол всегда здесь", "Художник и вор" и "Глотай".
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тильда суинтон, кино и сериалы, новости культуры, педро альмодовар

Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года

04:53 23.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Испанский кинорежиссер и продюсер Педро Альмодовар назвал главные, по его мнению, фильмы уходящего года, сообщает playlist.net.
В его списке есть ленты, которые встречаются и у других экспертов, такие как "Первая корова" Келли Райхардт, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, а также некоторые картины, о которых говорили значительно меньше.
Так, например "Меня здесь больше нет" ("No Longer Here") Фернандо Фрайэса и "Маленький Джо" ("Little Joe") Джессики Хауснер – получили хорошие отзывы критиков, но их мало обсуждали. Они не могут похвастаться звездным составом или режиссерами, но обе заслуживают внимания.
"Меня здесь больше нет" Альмодовар назвал "неожиданным мексиканским фильмом с невероятно очаровательным главным героем". Он похвалил операторскую работу и саундтрек.
В списке Альмодовара также "Дьявол всегда здесь", "Художник и вор" и "Глотай".
Кадр из фильма Человеческий голос - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 08:00Культура
Хабенский влюбляется, Суинтон страдает, Мосс пишет. Лучшее кино недели
 
КультураТильда СуинтонКино и сериалыНовости культурыПедро Альмодовар
 
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