https://ria.ru/20201223/alimenty-1590556412.html

В Госдуму внесли проект о размере алиментов на содержание родителей

В Госдуму внесли проект о размере алиментов на содержание родителей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают обязать трудоспособных россиян содержать своих нуждающихся в помощи родителей, выплачивая им... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:43

2020-12-23T13:43

2020-12-23T13:43

андрей андрейченко

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают обязать трудоспособных россиян содержать своих нуждающихся в помощи родителей, выплачивая им алименты не ниже 2% от доходов, следует из базы данных нижней палаты парламента.Авторами выступили депутаты Виталий Пашин и Андрей Андрейченко."Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них", - говорится в проекте закона.Согласно документу, вводится обязанность перечислять часть зарплаты в виде алиментов в размере не менее 2% двух от данного дохода в пользу своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей̆. Вместе с тем, дети и их родители вправе заключить соглашение об уплате алиментов в большем размере.Однако дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.Кроме того, россиянам предлагается предоставить возможность налогового вычета за каждый месяц налогового периода за содержание своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей в размере по 1 400 рублей на каждого родителя.

https://ria.ru/20201222/alimenty-1590411169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей андрейченко, лдпр, госдума рф, общество