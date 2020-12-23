https://ria.ru/20201223/alenka-1590581895.html
Нововоронежские власти рекомендовали продать памятник Аленке с аукциона
Нововоронежские власти рекомендовали продать памятник Аленке с аукциона
Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, не вернут на прежнее место, его рекомендовано выставить на аукцион, сообщила... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:28
2020-12-23T15:28
2020-12-23T15:30
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, не вернут на прежнее место, его рекомендовано выставить на аукцион, сообщила РИА Новости замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. В тот же день Аленку отправили на хранение. В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.Судьба памятника решалась в среду на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа, общественники, представители совета ветеранов.По ее словам, арт-объект находится в собственности у городского совета ветеранов Нововоронежа.
https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html
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нововоронеж
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости.
Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, не вернут на прежнее место, его рекомендовано выставить на аукцион, сообщила РИА Новости замглавы администрации Нововоронежа
Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. В тот же день Аленку отправили на хранение. В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
Судьба памятника решалась в среду на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа, общественники, представители совета ветеранов.
"Рабочая группа рекомендовала совету ветеранов продать данный арт-объект, выставить на аукцион. Она будет продана, потому что не поддержала установку обратно рабочая группа", - сказала Тулинова.
По ее словам, арт-объект находится в собственности у городского совета ветеранов Нововоронежа.