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Умер академик Николай Добрецов
Умер академик Николай Добрецов
Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года, сообщается на сайте РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:17
2020-12-23T09:22
андрей травников
новосибирская область
открытия - риа наука
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года, сообщается на сайте СО РАН.Уточняется, что похороны Добрецова состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Доме ученых СО РАН в новосибирском Академгородке. Соболезнования в связи с кончиной ученого выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Николай Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова (1957). Прошел путь от начальника партии в Алтайской геолого-съемочной экспедиции (1957-1960) до директора Института геологии и геофизики (с 1988 года), председателя Сибирского отделения РАН, вице-президента РАН (1997-2008). Специалист в области минералогии, геологии, петрологии и тектоники, автор и соавтор более 780 научных трудов. Член редколлегий ряда научных журналов.Добрецов - лауреат Ленинской премии (1976), Государственной премии РФ (1997), общенациональной неправительственной Демидовской премии (1999). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалями.
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андрей травников, новосибирская область, открытия - риа наука, российская академия наук

Умер академик Николай Добрецов

09:17 23.12.2020 (обновлено: 09:22 23.12.2020)
 
© Фото : РАНАкадемик Николай Добрецов
Академик Николай Добрецов - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : РАН
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года, сообщается на сайте СО РАН.
"Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 по 2008 годы председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук Добрецова Николая Леонтьевича", - говорится в сообщении.
Уточняется, что похороны Добрецова состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Доме ученых СО РАН в новосибирском Академгородке. Соболезнования в связи с кончиной ученого выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Николай Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова (1957). Прошел путь от начальника партии в Алтайской геолого-съемочной экспедиции (1957-1960) до директора Института геологии и геофизики (с 1988 года), председателя Сибирского отделения РАН, вице-президента РАН (1997-2008). Специалист в области минералогии, геологии, петрологии и тектоники, автор и соавтор более 780 научных трудов. Член редколлегий ряда научных журналов.
Добрецов - лауреат Ленинской премии (1976), Государственной премии РФ (1997), общенациональной неправительственной Демидовской премии (1999). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалями.
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