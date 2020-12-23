https://ria.ru/20201223/agitmaterialy-1590563022.html

Госдума одобрила в I чтении право ЦИК на удаление агитматериалов из Сети

Госдума одобрила в I чтении право ЦИК на удаление агитматериалов из Сети

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ЦИК РФ и избиркомы субъектов РФ смогут обращаться в Роскомнадзор... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:13

2020-12-23T14:13

2020-12-23T14:13

ольга савастьянова

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ЦИК РФ и избиркомы субъектов РФ смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением пресечь распространение в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований законодательства РФ о выборах.Авторами инициативы стали группа депутатов вместе с главами комитетов Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Изменения предлагаются в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретает интернет, однако у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.Кроме того, в связи с развитием средств и методов агитации и в целях учета особенностей изготовления и распространения отдельных видов агитационных материалов проектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения таких материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

https://ria.ru/20201223/golosovanie-1590537036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга савастьянова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, общество