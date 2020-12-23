Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/agitmaterialy-1590563022.html
Госдума одобрила в I чтении право ЦИК на удаление агитматериалов из Сети
Госдума одобрила в I чтении право ЦИК на удаление агитматериалов из Сети
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ЦИК РФ и избиркомы субъектов РФ смогут обращаться в Роскомнадзор... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:13
2020-12-23T14:13
ольга савастьянова
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
александр хинштейн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ЦИК РФ и избиркомы субъектов РФ смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением пресечь распространение в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований законодательства РФ о выборах.Авторами инициативы стали группа депутатов вместе с главами комитетов Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Изменения предлагаются в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретает интернет, однако у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.Кроме того, в связи с развитием средств и методов агитации и в целях учета особенностей изготовления и распространения отдельных видов агитационных материалов проектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения таких материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
https://ria.ru/20201223/golosovanie-1590537036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга савастьянова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, общество

Госдума одобрила в I чтении право ЦИК на удаление агитматериалов из Сети

14:13 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ЦИК РФ и избиркомы субъектов РФ смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением пресечь распространение в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований законодательства РФ о выборах.
Авторами инициативы стали группа депутатов вместе с главами комитетов Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Изменения предлагаются в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретает интернет, однако у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.
"Законопроектом ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении распространения в сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов", - говорится в документе.
Кроме того, в связи с развитием средств и методов агитации и в целях учета особенностей изготовления и распространения отдельных видов агитационных материалов проектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения таких материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 12:25
ЦИК спрогнозировал сроки проведения онлайн-голосования по всей стране
 
Ольга СавастьяноваЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФАлександр ХинштейнОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния