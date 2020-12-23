Госдума одобрила в I чтении право ЦИК на удаление агитматериалов из Сети
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ЦИК РФ и избиркомы субъектов РФ смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением пресечь распространение в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований законодательства РФ о выборах.
Авторами инициативы стали группа депутатов вместе с главами комитетов Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Изменения предлагаются в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретает интернет, однако у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.
"Законопроектом ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении распространения в сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов", - говорится в документе.
Кроме того, в связи с развитием средств и методов агитации и в целях учета особенностей изготовления и распространения отдельных видов агитационных материалов проектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения таких материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".