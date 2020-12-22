https://ria.ru/20201222/zavisimost-1590429271.html

Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды

Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "Россия 1" рассказал, как избавиться от пищевой зависимости. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:47

2020-12-22T16:47

2020-12-22T23:17

александр мясников (врач)

россия

еда

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "Россия 1" рассказал, как избавиться от пищевой зависимости."Все беды наши, львиная часть онкологии, львиная часть сердечно-сосудистых заболеваний, тот самый "смертельный квартет" — метаболический сидром, повышение холестерина, сахара, давления , диабет — все вот это благодаря небольшому кусочку размером шесть квадратных сантиметров. Это язык с его рецепторами, который ощущает кислое, сладкое, горькое, соленое. На этом кусочке языка все наше здоровье, все разыгрывается как на нотах", — пояснил Мясников, отметив, что человек привыкает к этим вкусам. Медик пояснил, что вкусовые рецепторы все же являются не только источником многих бед, но и источником удовольствий. "Лекарства и яд отличаются только дозами", — напомнил врач, добавив, что некоторые люди позволяют себе излишества не только по праздникам. Однако, по словам врача, должно быть равновесие. Он посоветовал отказаться от явно вредных продуктов: выпечки, сладкого, колбас, жареного и фастфуда. В пример он привел себя: Мясников рассказал, что практически отказался от хлеба и старается не есть ветчину.Также он предложил перестать употреблять соль — через месяц, по его словам, селедка под шубой покажется невкусной.В заключение Мясников отметил, что правильное формирование вкусовых привычек позволяет и вести здоровый образ жизни, и получать удовольствие.

https://ria.ru/20201222/olive-1590321997.html

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александр мясников (врач), россия, еда, общество