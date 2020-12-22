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Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды
Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "Россия 1" рассказал, как избавиться от пищевой зависимости. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:47
2020-12-22T23:17
александр мясников (врач)
россия
еда
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "Россия 1" рассказал, как избавиться от пищевой зависимости."Все беды наши, львиная часть онкологии, львиная часть сердечно-сосудистых заболеваний, тот самый "смертельный квартет" — метаболический сидром, повышение холестерина, сахара, давления , диабет — все вот это благодаря небольшому кусочку размером шесть квадратных сантиметров. Это язык с его рецепторами, который ощущает кислое, сладкое, горькое, соленое. На этом кусочке языка все наше здоровье, все разыгрывается как на нотах", — пояснил Мясников, отметив, что человек привыкает к этим вкусам. Медик пояснил, что вкусовые рецепторы все же являются не только источником многих бед, но и источником удовольствий. "Лекарства и яд отличаются только дозами", — напомнил врач, добавив, что некоторые люди позволяют себе излишества не только по праздникам. Однако, по словам врача, должно быть равновесие. Он посоветовал отказаться от явно вредных продуктов: выпечки, сладкого, колбас, жареного и фастфуда. В пример он привел себя: Мясников рассказал, что практически отказался от хлеба и старается не есть ветчину.Также он предложил перестать употреблять соль — через месяц, по его словам, селедка под шубой покажется невкусной.В заключение Мясников отметил, что правильное формирование вкусовых привычек позволяет и вести здоровый образ жизни, и получать удовольствие.
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александр мясников (врач), россия, еда, общество

Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды

16:47 22.12.2020 (обновлено: 23:17 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "Россия 1" рассказал, как избавиться от пищевой зависимости.
"Все беды наши, львиная часть онкологии, львиная часть сердечно-сосудистых заболеваний, тот самый "смертельный квартет" — метаболический сидром, повышение холестерина, сахара, давления , диабет — все вот это благодаря небольшому кусочку размером шесть квадратных сантиметров. Это язык с его рецепторами, который ощущает кислое, сладкое, горькое, соленое. На этом кусочке языка все наше здоровье, все разыгрывается как на нотах", — пояснил Мясников, отметив, что человек привыкает к этим вкусам.
Медик пояснил, что вкусовые рецепторы все же являются не только источником многих бед, но и источником удовольствий.
"Лекарства и яд отличаются только дозами", — напомнил врач, добавив, что некоторые люди позволяют себе излишества не только по праздникам.
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Однако, по словам врача, должно быть равновесие. Он посоветовал отказаться от явно вредных продуктов: выпечки, сладкого, колбас, жареного и фастфуда. В пример он привел себя: Мясников рассказал, что практически отказался от хлеба и старается не есть ветчину.
Также он предложил перестать употреблять соль — через месяц, по его словам, селедка под шубой покажется невкусной.

"Мы позволяем еде взять над нами верх. Мы позволяем именно создать привычку, а привычка убивает и желание в том числе <...>. Вы же потом не чувствуете вкус пищи", — рассказал он.

В заключение Мясников отметил, что правильное формирование вкусовых привычек позволяет и вести здоровый образ жизни, и получать удовольствие.
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