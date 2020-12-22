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В СП оценили рост зарплат бюджетников после майских указов 2012 года
В СП оценили рост зарплат бюджетников после майских указов 2012 года
Майские указы президента России, которые были подписаны в 2012 году, обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе, при этом их реализация... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:30
2020-12-22T04:40
россия
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Майские указы президента России, которые были подписаны в 2012 году, обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе, при этом их реализация сопровождалась сокращением штата и привела к росту нагрузки, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа указов в части увеличения средней зарплаты отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы.При этом анализ показал, что рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников. "Так, по данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013-2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников – на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%", - выяснила Счетная палата.Однако были и отрасли, где численность сотрудников выросла – это педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и работники образовательных учреждений общего образования. "Это связано с тем, что у нас рождаемость была выше в предыдущие годы, и открывались новые школы, детские сады", - пояснил аудитор Сергей Штогрин.В качестве еще одного инструмента повышения заработной платы использовалась так называемая оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указных категорий переводились в другие категории. "Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать", - сообщил аудитор.При этом сама оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. "В результате нагрузка на бюджетников выросла. Например, на одного социального работника – на 66,7%", - указывает ведомство.По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минтруду установить требования к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сферы и нормативно закрепить обязательные требования к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях.
https://ria.ru/20201220/zarplata-1590144700.html
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россия, счетная палата рф, общество

В СП оценили рост зарплат бюджетников после майских указов 2012 года

00:30 22.12.2020 (обновлено: 04:40 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Майские указы президента России, которые были подписаны в 2012 году, обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе, при этом их реализация сопровождалась сокращением штата и привела к росту нагрузки, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа указов в части увеличения средней зарплаты отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы.
"В целом по экономике в 2012-2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании – в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг – в 2,1 раза", - отмечает контрольное ведомство.
При этом анализ показал, что рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников. "Так, по данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013-2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников – на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%", - выяснила Счетная палата.
Однако были и отрасли, где численность сотрудников выросла – это педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и работники образовательных учреждений общего образования. "Это связано с тем, что у нас рождаемость была выше в предыдущие годы, и открывались новые школы, детские сады", - пояснил аудитор Сергей Штогрин.
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В качестве еще одного инструмента повышения заработной платы использовалась так называемая оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указных категорий переводились в другие категории. "Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать", - сообщил аудитор.
При этом сама оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. "В результате нагрузка на бюджетников выросла. Например, на одного социального работника – на 66,7%", - указывает ведомство.
По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минтруду установить требования к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сферы и нормативно закрепить обязательные требования к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях.
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