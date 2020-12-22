Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"
10:21 22.12.2020 (обновлено: 11:45 22.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций против предприятий госкорпорации.
Документ, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, датирован 1 декабря. За несколько дней до этого стало известно, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила черновой вариант проекта нового санкционного списка, в который включили 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров, в том числе два предприятия "Роскосмоса".
"Недавно в средствах массовой информации появилась информация о готовящихся администрацией США дополнительных антироссийских санкционных мерах. <...> Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС", — говорится в письме.
Накануне на сайте Министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми.
"Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", — сказал Рогозин РИА Новости.
"Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", — добавил собеседник.
Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш — это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА.
"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" — заметил гендиректор.