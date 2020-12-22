https://ria.ru/20201222/zapros-1590330142.html

Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"

Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций против предприятий госкорпорации. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:21

2020-12-22T10:21

2020-12-22T11:45

хочу стать космонавтом

джим брайденстайн

министерство торговли сша

дональд трамп

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наса

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций против предприятий госкорпорации.Документ, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, датирован 1 декабря. За несколько дней до этого стало известно, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила черновой вариант проекта нового санкционного списка, в который включили 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров, в том числе два предприятия "Роскосмоса".Накануне на сайте Министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми."Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", — сказал Рогозин РИА Новости.Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш — это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" — заметил гендиректор.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326694.html

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джим брайденстайн, министерство торговли сша, дональд трамп, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин