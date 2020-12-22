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Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"
Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций против предприятий госкорпорации. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:21
2020-12-22T11:45
хочу стать космонавтом
джим брайденстайн
министерство торговли сша
дональд трамп
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центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций против предприятий госкорпорации.Документ, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, датирован 1 декабря. За несколько дней до этого стало известно, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила черновой вариант проекта нового санкционного списка, в который включили 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров, в том числе два предприятия "Роскосмоса".Накануне на сайте Министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми."Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", — сказал Рогозин РИА Новости.Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш — это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" — заметил гендиректор.
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джим брайденстайн, министерство торговли сша, дональд трамп, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин

Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"

10:21 22.12.2020 (обновлено: 11:45 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций против предприятий госкорпорации.
Документ, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, датирован 1 декабря. За несколько дней до этого стало известно, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила черновой вариант проекта нового санкционного списка, в который включили 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров, в том числе два предприятия "Роскосмоса".

"Недавно в средствах массовой информации появилась информация о готовящихся администрацией США дополнительных антироссийских санкционных мерах. <...> Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС", — говорится в письме.

Накануне на сайте Министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми.
"Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", — сказал Рогозин РИА Новости.

"Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", — добавил собеседник.

Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш — это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА.
"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" — заметил гендиректор.
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Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнМинистерство торговли СШАДональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий Рогозин
 
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